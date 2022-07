L'FC consolida il suo primato nella Western Conference uscendo vittorioso. Giornata di gloria per i ragazzi di mister Cherundolo, nonostante gli ultimi colpi extra lusso del mercato estivo non fossero ancora della partita. Già, se Gareth Bale ha assistito dalla tribuna nel giorno della sua presentazione al Banc of California Stadium, Giorgio Chiellini è rimasto in panchina per l'intero arco di match entrando in campo, per così dire, solamente per esultare al gol risolutivo (del 3-1 provvisorio, la partita si concluderà sul risultato di 3-2) di bomber Arango. Gioia condivisa anche dalla tribuna dal Nazionale gallese ex Real Madrid. Nel frattempo l'inserimento dei due fuoriclasse potrà dunque essere morbido, i compagni di squadra se la stanno cavando egregiamente...