Abbiamo le due finaliste di Qatar 2022! Da una parte l'Argentina che, dopo aver perso la gara inaugurale contro l'Arabia Saudita, ha sempre vinto fino a conquistare il pass per la finalissima. Dall'altra la Francia Campione del mondo in carica. Francia che cerca il bis Mondiale che non capita nella storia del torneo dalla doppietta realizzata dal Brasile nel 1958 e nel 1962. Per la Francia sarà la quarta finale in Coppa del Mondo (2 successi su 3), per l'Albiceleste sarà invece la sesta finale nella propria storia (2 successi su 5). Le due Nazionali cercheranno la medaglia d'oro domenica 18 dicembre al Lusail Stadium. Stadio balzato alle cronache in queste ore perché teatro di una tragedia capitata ad un addetto alla sicurezza, che ha perso la vita dopo essere caduto dall'ottavo piano durante il match Olanda-Argentina.

Argentina-Francia, quando si gioca

Argentina e Francia si sfideranno domenica 18 dicembre. Calcio d'inizio alle ore 16 italiane. Il match si disputerà al Lusail Stadium di Lusail.

Argentina-Francia, probabili formazioni

Argentina (4-3-2-1): E.Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; de Paul, Enzo Fernandez, Paredes; Messi, Mac Allister; Alvarez. Ct: Lionel Scaloni

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; O.Dembélé, Giroud, Mbappé. Ct: Didier Deschamps

Argentina-Francia, le statistiche

Sarà la quarta sfida tra Argentina e Francia nella storia dei Mondiali. L'Albiceleste vinse i primi due match: 1-0 nel 1930 durante la fase a gironi e 2-1 nel 1978 sempre alla fase a gironi. Nel Mondiale di quattro anni fa, invece, la Francia eliminò proprio l'Argentina con un pirotecnico 4-3 agli ottavi di finale. A segno Griezmann, Di Maria, Mercado, Pavard, doppietta di Mbappé e gol finale di Agüero nel recupero.

Se la Francia dovesse vincere la finale contro l'Argentina segnerebbe un bis Mondiale che non capita dal 1962, quando il Brasile vinse il suo secondo Mondiale consecutivo dopo il successo nel 1958.

Se la Francia dovesse vincere la finale contro l'Argentina, il ct Didier Deschamps diventerebbe il secondo allenatore nella storia a vincere due Mondiali consecutivi dopo Vittorio Pozzo alla guida dell'Italia Campione nel 1934 e nel 1938.

Se Giroud dovesse segnare almeno un gol in finale, diventerebbe il secondo giocatore over 35 nella storia ad aver segnato almeno 5 gol nella stessa edizione dei Mondiali. Il primo e unico è stato finora Lionel Messi grazie all'ultimo gol realizzato alla Croazia in questa rassegna.

Se Mbappé o Messi dovessero fare accoppiata Mondiale più classifica marcatori, sarebbe la prima volta dal 2010. In quel frangente fu David Villa a vincere la classifica cannonieri e il Mondiale con la Spagna, anche se Villa conquistò quella classifica a pari merito con altri giocatori. L'ultima “vera” doppietta è quella di Ronaldo col Brasile nel 2002.

Se l'Argentina dovesse vincere il Mondiale, sarebbe la seconda Nazionale nella storia a conquistare il torneo passando da una sconfitta alla prima giornata. L'ultima a riuscirci è stata la Spagna nel 2010, quando perse al debutto con la Svizzera.

Argentina-Francia, dove vederla in tv e live streaming

Argentina-Francia, come le altre sfide della fase ad eliminazione diretta, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 (e da Rai 4K, canale 101 del digitale terrestre per tv ad altissima definizione). Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

