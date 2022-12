Francia non era partito nel migliore dei modi. Vi ricordate di un certo Benzema? L'attaccante del Real Madrid ha dovuto lasciare il ritiro Deschamps che ha dovuto così rinunciare al Mbappé ne ha fatti 5, ed è in Giroud è a quota 4. Ma, considerando anche gli addii di Nkunku, Kimpembe, oltre a quello di Lucas Hernandez alla prima partita contro l'Australia, sembrava non potesse andare peggio alla Francia. Eppure, per la semifinale contro il Marocco, Rabiot e Upamecano. Ma cosa è successo? Il Mondiale per lanon era partito nel migliore dei modi. Vi ricordate di un certo? L'attaccante del Real Madrid ha dovuto lasciare il ritiro per infortunio proprio il giorno prima dell'inizio dei Mondiali, conche ha dovuto così rinunciare al Pallone d'oro 2022 . Non che non siano arrivati i gol:ne ha fatti 5, ed è in testa alla classifica marcatori , mentreè a quota 4. Ma, considerando anche gli addii di Nkunku, Kimpembe, oltre a quello di Lucas Hernandez alla prima partita contro l'Australia, sembrava non potesse andare peggio alla Francia. Eppure, per la semifinale contro il Marocco, comunque vinta dai transalpini , i Campioni del mondo in carica si sono dovuti presentare senza. Ma cosa è successo?

Upamecano in panchina, Rabiot resta in albergo

Alla vigilia del match contro il Marocco, la Federcalcio francese ha comunicato l'impossibilità di vedere in campo Upamecano e Rabiot. Entrambi malati. Nel giorno della partita si è cercato di recuperare almeno il centrale difensivo del Bayern Monaco che si è accomodato solo in panchina (senza entrare a partita in corso). Rabiot è invece rimasto proprio in albergo... Con lo staff medico che ha preferito non farlo salire sul pullman con gli altri compagni di squadra.

Un'infezione virale per Upamecano e Rabiot...

Considerato lo stato di salute dei due giocatori francesi, due titolari peraltro della squadra di Deschamps, si è temuto davvero che ci potesse essere “qualcosa” di virale in giro presso l'albergo che ospita la Francia in Qatar. Lo si può capire dai dubbi dello stesso Deschamps in conferenza...

Siamo un po' più sensibili a tutto ciò che possa essere “virale". Le temperature sono scese, c'è l'aria condizionata a tutta. Ci sono state persone con la febbre. Prestiamo tutti la massima attenzione. Prendiamo precauzioni, ci adattiamo. Qualsiasi cosa virale è trasmissibile. Abbiamo preso precauzioni affinché non ci fossero contatti né con Upamecano né con Rabiot. [Deschamps dopo Francia-Marocco]

...Infezione causata dall'aria condizionata

covid. Ci sono stati casi di giornalisti rimandati a casa in avvio di torneo perché positivi al covid. E, con tutte queste precauzioni prese da Deschamps e il suo staff, ci si è fatti due domande. La redazione di Eurosport Francia ha contattato direttamente la Federcalcio francese ma, alcuni dei delegati presenti in Qatar, hanno spiegato che non si teme nessun caso di positività. L'aria condizionata troppo “fredda” avrebbe colpito Upamecano e Rabiot. In sostanza i due calciatori hanno avuto un colpo di freddo e si spera di riaverli in tempo per la finalissima contro E qualcuno ha pensato quindi al. Ci sono stati casi di giornalisti rimandati a casa in avvio di torneo perché positivi al covid. E, con tutte questee il suo staff, ci si è fatti due domande. La redazione diha contattato direttamente la Federcalcio francese ma, alcuni dei delegati presenti in Qatar, hanno spiegato che non si teme nessun caso di positività. L'. In sostanza i due calciatori hanno avuto un colpo di freddo e si spera di riaverli in tempo per la finalissima contro l'Argentina di domenica 18 dicembre

