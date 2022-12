Francia-Marocco, seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. Dopo aver eliminato la Polonia, la Francia accede in semifinale eliminando anche l'Inghilterra, Siamo giunti alle porte della gloria, a, seconda semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar. Dopo aver eliminato la Polonia, la Francia accede in semifinale eliminando anche l'Inghilterra, regolata 2-1 dalle reti di Tchouameni e Giroud . Nel mezzo l'illusorio pari di Kane. Una Francia che da campione del mondo in carica vorrebbe provare a bissare il successo a Russia 2018. Di fronte avrà la sorpresa assoluta del torneo, il Marocco. Quel Marocco capace di non subire gol fin qui da nazionali del calibro di Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo . L’unica rete subita è l’autogol nella vittoria contro il Canada. Proprio la difesa però è ciò che preoccupa il ct marocchino Regragui nell’avvicinamento a questa storica partita. Se nella Francia non ci sono problemi infatti, il Marocco spera di recuperare soprattutto capitan Saiss. Qualche dubbio in più per Aguerd e Mazraoui che potrebbero essere sostituiti ancora da El Yamiq e Attiat-Allah. Nei transalpini invece tutto confermato.

Francia-Marocco, quando si gioca

Francia e Marocco si sfideranno mercoledì 14 dicembre, calcio d'inizio ore 20:00 italiane. Il match si disputerà allo stadio Al-Bayt di Al-Khawr, in Qatar.

Francia-Marocco, le probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.

Francia-Marocco, le statistiche

Ci sono due precedenti tra Francia e Marocco, ma risalgono a datati incontri amichevoli. L'ultimo in ordine cronologico è un 2-2 giocato nel 2007; quello prima è ancor più datato ed è una vittoria della Francia per 1-0 in una partita disputata il 20 gennaio 1999.

Francia-Marocco, dove vederla in tv e live streaming

Francia-Marocco, come le altre sfide della fase ad eliminazione diretta, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1 (e da Rai 4K, canale 101 del digitale terrestre per tv ad altissima definizione). Tutte le gare saranno trasmesse anche in streaming gratuito su Rai Play, il servizio in streaming della tv pubblica italiana. Eurosport.it vi offrirà la diretta testuale: dalle formazioni ufficiali al racconto delle azioni da gol del match fino al report e alle pagelle, sul nostro sito troverete tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

