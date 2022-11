La scioccante sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita , complica la vita dell’Albiceleste di Scaloni in un girone che sembrava destinata a dominare in lungo e in largo alla vigilia e dove ora invece i margini di errori sono ridotti allo zero. Contro il Messico sabato sera, Messi e compagni saranno già chiamati alla vittoria per rimettersi in careggiata ed evitare un'eliminazione alla prima fase che oltre a gettare nello sconforto il popolo argentino (che non vede uscire la Seleccion ai gironi da un Mondiale dal 2002) rappresenterebbe uno smacco enorme nella carriera del 7 volte Pallone d'Oro.

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso!Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Cosa dicono le statistiche?

Ma che cosa succede statisticamente a chi perde il match d’esordio dei Mondiali? Beh, da quando nella competizione esistono i tre punti per vittoria e l’avanzamento agli ottavi di finale per le prime due classificate di ogni girone, chi è uscito sconfitto al debutto non ha fatto tanta strada. Come ricorda l’account twitter Misterchip, L’89% delle Nazionali che hanno steccato la prima partita dei Mondiali non ha passato la prima fase, solo l’11% si è qualificata per gli ottavi di finale mentre solo una Nazionale è riuscita a laurearsi campione del mondo: la Spagna nel Mondiale di Sudafrica 2010.

All’Argentina – che mai prima di ieri aveva perso una partita contro una Nazionale del continente asiatico - era già capitato di uscire con le ossa rotte dal match d’esordio e arrivare fino all’ultimo atto: 32 anni fa ad Italia ’90, Maradona e compagni persero 1-0 contro il Camerun di Oman-Biyk ma riuscirono comunque ad arrivare fino alla finale, riuscendo però a volare agli ottavi di finale da miglior terza classificata nel gruppo B. Una discriminante che però dal 1998, con l’allargamento a 32 squadre e l’introduzione degli otto gironi, è stata tolta. Insomma, per evitare psicodrammi meglio darsi subito una svegliata e tornare a fare risultato contro il Messico.

Argentina sconfitta all'esordio al Mondiale: è la 5ª volte che succede, cosa è successo in precedenza

Mondiale 1934 Fuori agli ottavi Mondiale 1958 Fuori al girone eliminatorio Mondiale 1982 Fuori al 2° turno Mondiale 1990 2° posto (ko in finale) Mondiale 2022 ?

Messi: "È il mio ultimo Mondiale, voglio realizzare un sogno"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58