Neymar da Silva Santos Júnior una notte da predestinato dopo tante peripezie: nel supplementare ha firmato il 77° sigillo con la Nazionale del Brasile, diventando il miglior marcatore di sempre per la Seleçao alla pari di Pelé. Anche O'Rey, secondo il calcolo ufficiale FIFA, si sarebbe fermato alla soglia delle 77 reti in maglia verdeoro. Ed ora, la possibilità di un clamoroso sorpasso di O'Ney ai danni di O'Rey diventa fortemente probabile. Neymar è andato a segno in tre Mondali diversi, sbloccandosi agli ottavi di finale con un'esecuzione perfetta dal dischetto ai Perda Silva Santos Júnior una notte da predestinato dopo tante peripezie: nel supplementare contro la Croazia , l'attaccante del Paris Saint-Germain. Anche O'Rey, secondo il calcolo ufficiale FIFA, si sarebbe fermato alla soglia delle 77 reti in maglia verdeoro. Ed ora, la possibilità di un clamoroso sorpasso di O'Ney ai danni di O'Rey diventa fortemente probabile. Neymar è andato a segno in tre Mondali diversi, sbloccandosi agli ottavi di finale con un'esecuzione perfetta dal dischetto ai danni della Corea del Sud

Ad

Gioca con noi: indovina chi vincerà i Mondiali di Qatar 2022 e invita i tuoi amici a fare lo stesso! Clicca qui!

Mondiali Il calendario dei Mondiali in Qatar: giorni, date e orari di tutte le partite 16/11/2022 ALLE 15:37

Brasile: la top 10 dei goleador

Di seguito la classifica marcatori all-time per la Seleçao.

NOME GOL(PRESENZE) 1. Pelé 77 (92) 1. Neymar 77 (124) 3. Ronaldo 62 (99) 4. Romario 55 (71) 5. Zico 48 (71) 6. Bebeto 40 (77) 7. Rivaldo 35 (76) 7. Jairzinho 35 (82) 9. Ronaldinho 33 (97) 10. Ademir 32 (39) 10. Tostao 32 (55)

Da O'Rey a O'Ney: il passaggio di testimone

fortissima valenza simbolica per l'immaginario sportivo di un intero Paese: proprio l'82enne Pelé, finito al centro delle speculazioni della stampa in seguito a una serie di voci che lo vedevano sempre più in difficoltà nel seguire le cure per il tumore e le cui Un aggancio che ha unaper l'immaginario sportivo di un intero Paese: proprio l'82enne Pelé, finito al centro delle speculazioni della stampa in seguito a una serie di voci che lo vedevano sempre più in difficoltà nel seguire le cure per il tumore e le cui condizioni di salute non sono ancora del tutto chiare, si vede agganciare da colui che il Brasile aveva battezzato suo degno erede sin dal giorno zero.

Neymar esulta col Brasile ai Mondiali in Qatar Credit Foto Getty Images

Mentre per quanto riguarda i gol messi a segno da Neymar disponiamo di una documentazione esaustiva, ciò non si può dire per quelli firmati da Pelé. Secondo la Federcalcio brasiliana infatti, la leggenda verdeoro avrebbe messo a segno 95 gol in 113 partite con una media di 0,84 gol a partita. All'appello del conteggio ufficiale FIFA mancherebbero infatti i centri festeggiati in amichevoli contro club e rappresentative locali (molto diffuse tra anni Sessanta e Settanta). La FIFA invece accredita "solo" 77 gol in 92 partite a O'Rey, mantenendo comunque la spaventosa media reti di 0,84.

L'aggancio a Pelé è un traguardo che vale un'intera carriera, e che riscatta il talento sopraffino di Neymar dopo un inizio di Mondiale da incubo: l'infortunio alla prima gara contro la Serbia, le critiche ricevute in patria e il rientro solo all'inizio della fase eliminatoria. Ora Neymar è pronto a giocarsi il tutto per tutto in quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale.

Fascia One Love, Germania contro la FIFA: "Valutiamo azione legale"

Mondiali Chi vince i Mondiali di Qatar 2022? Gioca e sfida i tuoi amici 15/11/2022 ALLE 14:58