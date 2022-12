Portogallo è stato eliminato Fernando Santos che, ovviamente, è finito João Cancelo e Cristiano Ronaldo. Niente di nuovo all'orizzonte, visto che il ct dei portoghesi aveva lasciato in panchina i due anche per l'ottavo contro la Svizzera. Quella volta era finita Ilè stato eliminato ai quarti del Marocco . Una sconfitta pesantissima per la Nazionale diche, ovviamente, è finito sulla graticola per alcune scelte di formazione . Su tutte le esclusioni di giocatori di qualità e di esperienza come. Niente di nuovo all'orizzonte, visto che il ct dei portoghesi aveva lasciato in panchina i due anche per l'ottavo contro la Svizzera. Quella volta era finita 6-1 per i lusitani , questa volta è andata in maniera un po' diversa, con l'1-0 per il Marocco che è la prima africana a trovare il pass per una semifinale nella storia dei Mondiali.

In tanti hanno criticato le scelte di Santos e non si è fatta attendere anche la reazione di Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo. Georgina, che era sugli spalti a seguire il match, si è chiesta come abbia fatto il Portogallo a giocare senza CR7.

Le parole di Georgina

Oggi il tuo amico e allenatore ha deciso male,

Quell'amico per il quale hai tante parole di ammirazione e rispetto

Lo stesso che quando sei entrato in gioco, ha visto come tutto è cambiato, ma era troppo tardi

Il miglior giocatore del mondo non può essere sottovalutato, la sua arma più potente

Né puoi mostrare la tua faccia per qualcuno che non lo merita

la vita ci dà lezioni. Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato

Qualcuno potrebbe dire... Beh Ronaldo è entrato nel secondo tempo, ma Georgina specifica che, ormai, le cose erano difficili da ribaltare visto che il Portogallo era già in svantaggio.

