Thibaut Courtois ha vinto il Trofeo Yashin, riservato al miglior portiere della stagione 2021-22. L'estremo difensore belga del Real Madrid ha trionfato davanti ad Alisson (Liverpool) ed Ederson (Manchester City). Quinto posto per Mike Maignan , preceduto da Edouard Mendy (Chelsea). Il successo di Courtois era facilmente prevedibile, soprattutto alla luce del suo fantastico rendimento nella fase a eliminazione diretta della Champions League dello scorso anno vinta proprio dal Real di Carlo Ancelotti : il portiere belga, a partire dagli ottavi di finale, si era rivelato semplicemente determinante nella conquista del titolo. Per quanto riguarda gli altri premi, consegnati a margine della cerimonia del Pallone d'Oro al Theatre du Chatelet di Parigi, da sottolineare il successo di Gavi nel Kopa (riservato al miglior Under 21), di Lewandowski nel Gerd Muller (riservato al bomber più prolifico) e di Mané nel Socrates. Il premio di club dell'anno va al Manchester City di Guardiola. Serata speciale anche per Alexia Putellas che per il secondo anno vince il Pallone d'Oro femminile.

La Top 5 del Trofeo Yashin (miglior portiere)

Posizione e giocatore Squadra 1. Thibaut Courtois Real Madrid 2. Alisson Liverpool 3. Ederson Manchester City 4. Edouard Mendy Chelsea 5. Mike Maignan Milan

La Top 5 del Trofeo Kopa (miglior Under 21)

Posizione e giocatore Squadra 1. Gavi Barcellona 2. Eduardo Camavinga Real Madrid 3. Jamal Musiala Bayern Monaco 4. Jude Bellingham Borussia Dortmund 5. Nuno Mendes PSG

A Lewandowski la prima edizione del Trofeo Gerd Muller

Robert Lewandowski ha vinto la prima edizione del Trofeo Gerd Muller, dedicato alla memoria del leggendario bomber tedesco scomparso il 15 agosto 2021. Il riconoscimento premia il giocatore che, nella passata stagione, ha segnato più gol tra club e Nazionale (57 in totale per Lewandowski).

A Mané la prima edizione del Trofeo Socrates

Sadio Mané si è aggiudicato la prima edizione del Trofeo Socrates, istituito per premiare i giocatori che si sono distinti per opere e attività in ambito sociale. L'attaccante senegalese del Bayern Monaco si è distinto per una serie di iniziative tra le quali il sostegno alla costruzione di scuole e ospedali in Senegal. Mané, inoltre, si era distinto durante l'ultima edizione di Coppa d'Africa: dopo essere stato trasferito in ospedale a causa di uno scontro con il portiere di Capo Verde durante il match degli ottavi di finale, il giocatore aveva conosciuto un ragazzo camerunese in pericolo di vita e aveva deciso di pagargli le cure che la famiglia non poteva permettersi. Grazie alla donazione di Mané e al lavoro dei medici, il ragazzo si era salvato.

La Top 5 del Pallone d'Oro femminile

Posizione e giocatrice Squadra Alexia Putellas Barcellona Beth Mead Arsenal Sam Kerr Chelsea Lena Oberdorf Wolfsburg Aitana Bonmati Barcellona

