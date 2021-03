Ad aprire la giornata di partite di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, la vittoria per 2 a 0 (con fischio d'inizio alle 15 ore italiane) della Francia in Kazakistan. Ad Astana, dopo il deludente 1-1 casalingo contro l'Ucraina , gara indirizzata nel primo tempo, con la marcatura di Ousmane Dembélé al 19' e l'autorete di Sergiy Maliy al 44'. L'attaccante del Barcellona è bravo e abile a incrociare imparabilmente il destro su invito di Martial. Allo scadere dell prima frazione, sugli sviluppi di un calcio d'angolo transalpino, il difensore kazako anticipa di testa Pogba infilando in maniera piuttosto infausta, il proprio portiere Aleksandr Mokin, estremo difensore del Tobol Kostanay. Quest'ultimo, nella ripresa, parerà un calcio di rigore a Kylan Mbappé. Ilarità, sempre nel corso della ripresa, per uno scivolone in stile Gialappa's band di Dembélé alla battuta di un tiro dalla bandierina. Galletti a 4 punti nelle prime due partite del gruppo D.

Nelle gare delle 18, l'Inghilterra passa in trasferta 2-0 contro l'Albania di Edy Reja. A Tirana, vantaggio al 39' targato Harry Kane, abilissimo, in tuffo di testa, ad insaccare su cross dalla sinistra di Luke Shaw. Il raddoppio della nazionale dei Tre Leoni arriva al 63' con Mason Mount, che batte il portiere spallino Berisha con un tocco morbido.

Harry Kane celebrates with Raheem Sterling Credit Foto Getty Images

Brivido Spagna, che - dopo l'1-1 casalingo contro la Grecia - stava per essere fermata anche a Tbilisi dalla Georgia, in vantaggio a fine primo tempo col centrocampista del Kazan Khvicha Kvaratskhelia. Nella ripresa, al 56', pari di Ferran Torres, a rimorchio su assist dalla mancina di Jordi Alba e velo di tacco di Alvaro Morata. Al 2' dei 4 minuti di recupero, tiro non irresistibile di Dani Olmo, che piega le mani a Loria per l'1-2 finale che beffa la selezione caucasica.

Dani Olmo Credit Foto Getty Images

Goleada della Danimarca, 8-0 alla Moldavia con tre marcature "italiane": doppietta del sampdoriano classe 2000 Mikkel Damsgaard e rete del laterale dell'Udinese Jens Stryger Larsen. L'interista Christian Eriksen parte dalla panchina ed entra in gioco al 77'. Dopo il successo di misura in Liechtenstein, la sorprendente Armenia batte a Yerevan 2-0 anche l'Islanda, pur senza l'infortunato Mkhitaryan: decisisivi gli acuti nel secondo tempo di Barseghyan e Bayramyan.

Nella serata, in campo un'altra "big" come la Germania, che la spunta di misura (0-1) in Romania. Decide la contesa Serge Gnabry, sottoporta su splendido invito dalla destra da parte di Kai Havertz. Tedeschi in cima al gruppo J, proprio con gli armeni, a 6 punti. Sempre a proposito di attaccanti del Bayern Monaco, doppietta di Robert Lewandowski nel facile 3-0 della Polonia su Andorra.

BUCHAREST, ROMANIA - MARCH 28: Serge Gnabry of Germany celebrates with team mate Lukas Klostermann after scoring their side's first goal during the FIFA World Cup 2022 Qatar qualifying match between Romania and Germany at the National Arena on March 28, 2 Credit Foto Getty Images

Svezia corsara in Kosovo: primo posto a 6 punti nel gruppo B (lo stesso della SPagna), grazie al 3-0 di Pristina con le reti di Augustinsson (assist di tacco di Zlatan Ibrahimovic, in campo per 67'), Isak e Larsson (su rigore).

Nel girone dell'Italia, la Svizzera batte 1-0 a San Gallo la Lituania e - a 6 punti - resta indietro di un gol nella differenza reti rispetto all'Italia. Il gol lampo di Xherdan Shaqiri (in grata, al 2', su filtrante di Embolo) sembra preludere alla goleada elvetica, ma non sarà così.

A proposito di Italia, nel derby tra allenatori nostrani Franco Varrella e Marco Rossi, San Marino-Ungheria, i magiari s'impongono 3-0 all'Olimpico di Serravalle, ma il portiere del Cesena Elia Benedettini ha il merito di parare un calcio di rigore (sul punteggio di 0-1) a Roland Sallai del Friburgo.

San Marino-Ungheria 0-3, Qualificazioni Mondiali 2022 - il portiere di San Marino Elia Benedettini esulta dopo aver parato un rigore a Roland Sallai (Getty Images) Credit Foto Getty Images

I risultati: il quadro completo

Kazakistan-Francia 0-2

Albania-Inghilterra 0-2

Armenia-Islanda 2-0

Danimarca-Moldavia 8-0

Georgia-Spagna 1-2

Austria-Far Oer 3-1

Bulgaria-Italia 0-2

Israele-Scozia 1-1

Kosovo-Svezia 0-3

Macedonia del Nord-Liechtenstein 5-0

Polonia-Andorra 3-0

Romania-Germania 0-1

San Marino-Ungheria 0-3

Svizzera-Lituania 1-0

Ucraina-Finlandia 1-1

