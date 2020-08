Chris Smalling pressa per tornare alla Roma. I nodi di mercato, tuttavia, non si sono ancora risolti: secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Manchester United avrebbe rifiutato sia la formula (prestito con obbligo di riscatto dilazionato), che la cifra: 15 milioni contro i 20 richiesti dai Red Devils per lasciarlo partire. In uscita, intanto, Ünder, Fazio, Juan Jesus, Perotti e Schick.

Chris Smalling pressa per tornare alla Roma. Il cammino in Europa League senza il difensore inglese a disposizione è durata una sola partita, quella persa a Duisburg per 2-0 contro il Silviglia. Il centrale ritornato alla base del Manchester United dopo il prestito annuale non ha mai nascosto la sua volontà di proseguire la sua avventura a Trigoria, dopo essersi trovato benissimo nella Capitale: sempre presente nello scacchiere di Paulo Fonseca, ha totalizzato 3 reti nel campionato di Serie A appena concluso.

Smalling chiama, la Roma risponderà

I nodi di mercato, tuttavia, non si sono ancora risolti: secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Manchester United avrebbe rifiutato sia la formula (prestito con obbligo di riscatto dilazionato), che l'ammontare dell'offerta: 15 milioni contro i 20 richiesti dai Red Devils per lasciarlo partire. Di certo, Baldini e Fienga lavoreranno per arrivare a un compromesso e accontentare giocatore (attualmente in vacanza in Sardegna con la famiglia), tecnico e tifosi.

Gli altri nodi (in uscita) del mercato giallorosso

Smalling e a parte, l'entourage di mercato giallorosso, nel frattempo, è impegnato nelle - tante - operazioni in uscita. Se il Napoli insiste per Cengiz Ünder (offerti 31 milioni), l'impellenza più grande è quella di sbarazzarsi del contratto di Javier Pastore, il secondo più oneroso a libro paga (secondo solamente a quello di Edin Dzeko) e pari a 4,5 milioni annui. Difficile trovare un acquirente: sicuramente se ne riparlerà dopo l'operazione all'anca che sosterrà in questi giorni il trequartista ex PSG. Sempre a proposito di argentini, Diego Perotti potrebbe valutare un'offerta proveniente dal Boca Juniors, mentre si valuta anche nuove sistemazioni per i difensori Federico Fazio e Juan Jesus, non più funzionali al progetto. Sul piede di partenza anche Patrick Schick, di rientro dal prestito al Lipsia: su di lui c'è l'interesse dell'Hertha Berlino e del Torino del neotecnico Marco Giampaolo, suo ex trainer che lo fece esplodere Sampdoria.

