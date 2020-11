Atalanta-Inter in Diretta Tv e Live Streaming: il big match della 7a giornata di Serie A sarà trasmesso in diretta su SkySport e visibile sui canali SkySport SerieA e Sky Sport (canale 252 del satellite). La partita sarà disponibile anche su SkyGo e NowTv, sempre per gli abbonati Sky. Eurosport vi offrirà la diretta scritta minuto per minuto.