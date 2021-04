La Fiorentina di Beppe Iachini ospita la Juventus di Andrea Pirlo in un match valido per la 33esima giornata di Serie A. Sfida delicata per entrambe le squadre. I viola hanno bisogno di punti per avvicinarsi alla salvezza: reduci dal successo sul Verona, Vlahovic e compagni hanno ora 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Cagliari. Anche la Juve non può permettersi frenate: i bianconeri sono in piena bagarre per la qualificazione alla prossima Champions e proveranno a dare continuità al successo per 3-1 sul Parma allo Stadium nel turno infrasettimanale. Nel match d'andata la Fiorentina vinse a Torino con un clamoroso 3-0. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv.