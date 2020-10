C'è grande attesa per la sentenza del Giudice Sportivo, chiamato a esprimersi su Juventus-Napoli, il match in programma domenica scorsa 4 ottobre non disputato a causa dell'assenza della squadra partenopea che, a seguito delle positività al Covid-19 di Zielinski ed Elmas, non si era recata a Torino. La sentenza è attesa per la giornata di mercoledì: il dispositivo ha un'importanza chiave non solo per le sorti delle due squadre coinvolte, ma dell'intero campionato.

La posizione della Juventus

Il punto di vista della Juventus è stato chiaro fin dall'inizio: secondo i bianconeri, protocollo alla mano, i presupposti per giocare c'erano tutti. Non a caso Chiellini e compagni si erano regolarmente presentati allo Stadium per giocare la partita e se n'erano andati, come da regolamento, dopo a avere atteso invano il Napoli per 45 minuti dopo il calcio d'inizio. Risulta evidente che la Juve farebbe molta fatica (eufemismo) ad accettare qualsiasi sentenza che non preveda l'assegnazione del 3-0 a tavolino.

La linea del Napoli

Il Napoli, dal canto suo, farà leva sulla particolare situazione che si è venuta a creare sabato pomeriggio 3 ottobre alla vigilia della partita, quando un'ordinanza dell'Asl aveva bloccato la partenza per Torino della squadra di Gattuso. Quel documento ha un'importanza fondamentale per consentire al Napoli di dimostrare il legittimo impedimento a disputare la partita. Una volta preso atto di questo scenario, il Giudice potrebbe quindi optare per il rinvio e la ripetizione della partita.

Leonardo Bonucci all'Allianz Stadium Credit Foto Getty Images

Il nodo protocollo

Rimarrebbe tuttavia irrisolto l'altro grosso nodo della vicenda, ovvero l'applicazione del protocollo stilato dal comitato tecnico-scientifico e dalla FIGC che detta regole ben precise. Regole che, se non applicate al caso specifico di Juventus-Napoli, rischierebbero di creare un precedente molto pericoloso in vista della prosecuzione del campionato.

