" Siamo tranquilli e soddisfatti della rosa che abbiamo. I problemi sono stati il Covid e gli infortuni, non ho bisogno di niente ". Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bologna all'Allianz Stadium, Andrea Pirlo ribadisce assoluta fiducia nei giocatori a sua disposizione e torna sull'importanza del successo ottenuto mercoledì sera a Reggio Emilia nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli: " Vincere aiuta a vincere. La Supercoppa ci ha lasciato grande entusiasmo, quindi nonostante un po' di stanchezza ci siamo allenati bene per il prossimo obiettivo che si chiama Bologna ".

" Gli alti e bassi sono un problema che hanno avuto tutti come confermano i punteggi in classifica. Prendono gol quasi tutte le squadre, c'è stata poca preparazione e ci sono tante partite con conseguente stanchezza fisica e mentale ".

" Federico può giocare sulla sinistra ma anche dentro il campo quando Ronaldo va in ampiezza. La cosa più importante per noi è occupare le posizioni. Weston ci sta dando tanto, ha una capacità di inserimento tra le linee incredibile ".

"Sta disputando una grande stagione, è un ragazzo intelligente e ambizioso e contro il Bologna potrebbe partire dall'inizio. Può giocare in più ruoli, da seconda punta ma anche come centrocampista. In questo momento come seconda punta è più libero di muoversi e si sente maggiormente a suo agio. In porta? Ci sarà Szczesny".