Parma-Milan, match valido per la 30esima giornata di Serie in programma alle 18 al Tardini, mette in palio punti pesantissimi in chiave salvezza e Champions : i gialloblù di D'Aversa sono penultimi a -4 dal quart'ultimo posto e sono reduci dal pareggio per 2-2 a Benevento, i rossoneri di Pioli sono secondi ormai lontanissimi dall'Inter (a -11) e non possono permettersi ulteriori frenate dopo l'1-1 casalingo contro la Sampdoria di una settimana fa. Arbitra l'incontro Fabio Maresca della sezione di Napoli. All'andata a San Siro il match si conclude 2-2 con il Milan che, sotto di 2 reti, riuscì a rimontare grazie a una doppietta di Theo Hernandez.