La classifica di Serie A

Posizione e squadra Punti 1. Inter (Scudetto) 88 2. Atalanta (qualificata UCL) 78 3. Milan 76 4. Napoli 76 5. Juventus 75

Gli scontri diretti in programma

Partita Giornata Atalanta-Milan 38a

Milan, Juventus e Napoli: il calendario a confronto

MILAN (76 punti)

ATALANTA *****

NAPOLI (76 punti)

Verona *

JUVENTUS (75 punti)

BOLOGNA*

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti?

Se due o più squadre dovessero concludere il campionato con gli stessi punti, l'ordine di classifica sarà determinato dai seguenti criteri (in ordine di priorità):



- maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;

- miglior differenza reti negli scontri diretti (non vige la regola del gol in trasferta che vale doppio);

- miglior differenza reti generale;

- maggior numero di reti segnate complessivamente;

- sorteggio.

Un paio di esempi possono essere utili per rendere ancora più chiari i criteri. Se la parità di punti si verificasse tra Juventus e Napoli verrà premiata la squadra con la miglior differenza reti generale perché punti e differenza reti negli scontri diretti si pareggiano (1-0 per gli azzurri al Maradona, 2-1 per i bianconeri allo Stadium). In caso di arrivo a pari punti fra Juventus e Milan, i bianconeri sarebbero in svantaggio in virtù del 3-0 che i rossoneri hanno ottenuto nel rotondo successo a Torino sul campo dei bianconeri nella 35ª giornata. In caso di arrivo a pari punti fra Napoli e Milan, i rossoneri sarebbero in vantaggio a causa del miglior bilancio negli scontri diretti della squadra di Pioli (1-3 e 1-0).

