Inzaghi dovrebbe lanciare dal 1' Sau e Lapadula, che comunque resta in ballottaggio con Moncini. Foulon a sinistra. L'Inter torna al 3-5-2: Sanchez con Lukaku, ballottaggio tra Gagliardini, Vidal e Sensi per una maglia in mediana. Out Nainggolan, colpito da faringite.