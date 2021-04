Dopo la clamorosa sconfitta del Milan contro il Sassuolo e in vista di Napoli-Lazio in programma al Maradona tra poche ore, Roma-Atalanta è una sfida cruciale in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Occasione unica per la Dea di Gasperini che, vincendo, conquisterebbe il secondo posto solitario in classifica portandosi a -9 dalla capolista Inter . I giallorossi di Fonseca sono invece di fronte a quella che si può considerare l'ultima spiaggia per sperare di chiudere il campionato tra le prime quattro: l'imperativo categorico è vincere, altrimenti le speranze in pratica di azzererebbero. Arbitra l'incontro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo. Calcio d'inizio allo stadio Olimpico alle 18.30.