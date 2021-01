Esulando dall’annoso discorso riguardo ai singoli episodi e restando sul dato dei penalty assegnati a Ibra e compagni, si evince come nei top 5 campionati europei, nessuno ha ottenuto il numero di rigori del Milan. In Premier League dopo 20 giornate di campionato in vetta alla classifica dei rigori ricevuti c’è il Leicester City di Brendan Rodgers con 10 rigori. In Francia dopo 21 turni la formazione che ha ricevuto più rigori è lo Strasburgo , 10 penalty esattamente come le Foxes. Ancor più marcata e sensibile la differenza in Liga e Bundesliga. Nella Serie A iberica le squadre che hanno ricevuto più tiri dagli undici metri dopo 20 giornate sono Real Sociedad e Villarreal con 7 mentre in Bundesliga, dopo 19 giornate, le squadre che hanno beneficiato di più rigori a favore (7) sono Lipsia, Eintracht Francoforte, Stoccarda e Borussia Moenchengladbach .

Stefano Pioli rispose così ai cronisti che, prima di Milan-Atalanta, gli fecero notare le sottolineature di Gasperini sui tanti penalty ricevuti dal Milan in questo scampolo di stagione. Già perché analizzando il numero di rigori concessi nei top-5 campionati, in Serie A finora non è che si siano fischiati poi così tanti penalty in più rispetto a quelli degli altri top campionati europei. A ben guardare gli arbitri più inclini a fischiare una massima punizione sembrano essere quelli francesi, visto che in Ligue 1 da settembre sono stati concessi 92 penalty in 20 giornate ben 17 in più di quelli fischiati in 19 giornate dai direttori di gara della nostra Serie A .