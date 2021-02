Una svolta importante nel mondo arbitrale e nella loro comunicazione. Uno dei primi passi mosso dal neo presidente dell'AIA , appena eletto, Alfredo Trentalange è stato quello di promuovere in tv la presenza di un arbitro alla trasmissione televisiva 90° minuto su Rai 2. Il primo a 'debuttare' in tv sarà Daniele Orsato , della sezione di Schio, che sarà ospite dopo aver arbitrato Spezia-Parma, anticipo della 24esima giornata .

Prima volta assoluta in cui un arbitro, ancora in attività, può portare la sua testimonianza in tv. Resta da capire se questo 'intervento' di Orsato sarà un unicum o un appuntamento fisso da dedicare a moviole o specifiche sul mondo arbitrale.