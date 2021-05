Un solo punto divide l'Inter dal sogno: la parola, però, negli spogliatoi nerazzurri sembra essere ancora impronunciabile, almeno finchè non ci sarà la matematica a incoronare campioni i ragazzi di Conte. Dopo la vittoria contro il Crotone - conquistata grazie ai gol di- negli spogliatoi dellonon poteva, comunque, non esplodere la festa dei giocatori nerazzurri. "", cantano uno scatenato Antonio Conte , i giocatori e tutto lo staff interista, consci che ormai l'obiettivo è davvero ad un passo. Il primo match point Scudetto , infatti, potrebbe arrivare già nella giornata di domenica, con un passo falso dell'nella sfida esterna contro ilche consegnerebbe il titolo all'Inter. Altrimenti, da qui alla fine del campionato, ai nerazzurri basterebbe un punto per laurearsi Campioni d'Italia, 11 anni dopo l'ulltima volta.