Villa Bellini: parte II. Non è una soap opera ma quello che attende l'Inter e Antonio Conte dopo il match di Verona. Non saranno giorni di relax, a prescindere dal risultato del Bentegodi, ma momenti di riflessione in casa nerazzurra. D'altronde, il tecnico è stato fin troppo chiaro. L'aveva già annunciato e, nella conferenza che ha preceduto l'ultimo impegno ufficiale del 2020, l'ha voluto ribadire: "Nel periodo natalizio faremo delle valutazioni. Ma non è importante la mia, quanto quella che dovrà fare il club dopo quattro mesi di lavoro. È giusto dare un seguito al meeting di agosto, sedersi e capire che tipo di soluzioni abbiamo in mente di affrontare e se le vogliamo affrontare".

Il sasso è lanciato e fa rumore. Secondo in classifica a un punto dal Milan, ma da tutti considerato più forte e quindi già capolista virtuale, Conte non si accontenta e rilancia. Rende volutamente pubblico il suo pensiero: o compriamo quel che ci manca oppure nessuno si lamenti se poi non vinceremo lo Scudetto. Non dice quel che gli manca, ma si sa: vuole un centrocampista e un attaccante. Eppure, Conte conosce bene qual è la posizione della società. Gliel'hanno spiegata ad agosto e ribadita strada facendo, soprattutto dopo che la squadra ha lasciato sul campo i milioni della Champions. L'Inter compra solo se vende. È stato così in estate, sarà così a gennaio.

La realtà è che in attacco l'Inter è corta: "Non so se dipende dagli impegni che Alexis Sanchez ha in Nazionale, però è vero che è spesso indisponibile", ha ribadito il mister che considera Pinamonti quello che l'anno scorso era Esposito. A centrocampo manca, invece, quello che Eriksen e Nainggolan non hanno saputo o potuto dare. Anche Vidal ha un'autonomia fisica molto limitata, per non parlare di Sensi, ed è così che si insiste su De Paul in mezzo e Pavoletti davanti. Insomma, questi e altri nomi riempiranno i giornali nella finestra di riparazione. Il mercato apre il 4 ma c'è tempo fino al 1° febbraio e gli affari migliori, di solito, si fanno in fondo.

Un altro nome molto chiacchierato è quello del Papu Gomez e l'Inter ci sta pensando. Prima, però, c'è la trasferta di Verona, che non può essere sottovalutata, visto l'avversario e l'occasione di staccare la Juventus (e magari di superare i cugini del Milan in testa alla classifica). E se qualcosa andasse storto, il sasso lanciato da Conte diventerebbe un boomerang. Si sa, nella Milano nerazzurra non si può mai stare tranquilli. Nemmeno a Natale.

