L'obiettivo del Napoli è vincere lo Scudetto. Difficile farlo, però, se lasci fuori rosa due attaccanti. Gattuso si è ritrovato con il solo Petagna da poter schierare contro la Lazio viste le assenze di Osimhen e Mertens (per infortunio), Llorente (acciaccato e fuori dal progetto) e Insigne (per squalifica). Giuntoli, proprio prima della partita, ha detto che Milik farebbe comodo a tante squadre, ma in realtà avrebbe fatto comodo allo stesso Napoli in questa stagione. Basta calcolare le tante partite perse da Osimhen o quelle che perderà Mertens. Il club partenopeo ha scelto questa strategia, punendo un giocatore perché non era soddisfatto dell'offerta di rinnovo presentata. Si poteva gestire in un altro modo: cedere il giocatore e prenderne un altro, ad esempio...