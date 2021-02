Il campionato di Serie A 2020/2021 entra nel vivo e questa seconda giornata del girone di ritorno non è esattamente banale: ci sono i big match (per blasone) Fiorentina-Inter e Juventus-Roma (effettivo), c'è il testacoda Milan-Crotone e tanti altri match degni di nota. È la prima giornata dopo la chiusura della finestra di mercato invernale: ora si comincia sul serio e non c'è più tempo per correre ai ripari, sta per ripartire la caccia al Milan capolista. Buon divertimento e che si alzi il sipario sulla 21esima giornata del massimo campionato italiano di calcio.

L’Inter dimentica i problemi a Firenze?

Riuscirà l’Inter di Antonio Conte a mantenere il focus sul rettangolo di gioco – quello dell’Artemio Franchi di Firenze – dimenticando i problemi di carattere societario e regalandosi una notte al comando solitario? Vietati i cali di tensione in casa nerazzurra, perché con quelli gli uomini di Conte possono perdere con chiunque, anche contro una Fiorentina che illuminata dalle luci del venerdì sera ha tutto da guadagnare.

Juventus o Roma: chi scatta?

Chi fa lo scatto “scudetto” tra la Juventus di Andrea Pirlo e la Roma di Paulo Fonseca? All’Allianz Stadium è quarta contro terza in classifica, uno snodo importante di questo campionato e al contempo una sorta di crash test per verificare le ambizioni di bianconeri e giallorossi. Mettetevi comodi…

Il Milan scongiura il testacoda?

Prima contro ultima a San Siro, dove sbarca il Crotone dell’ex milanista Giovannino Stroppa. Riuscirà la banda Pioli a evitare il proverbiale trappolone tenendo le dirette inseguitrici a debita distanza? Il Milan ha l’obbligo di sfruttare una porzione di calendario agevole e poi in infermeria sono rimasti ormai solo Kjaer e Diaz. Mission impossible per i “pitagorici”, occasione d'oro per Ibra per autografare il suo gol numero 500 con i club.

Gattuso scaccia i fantasmi a Genova?

Dopo il successo in campionato contro il Parma e il risultato tutto sommato positivo agguantato nell’infrasettimanale di Coppa Italia contro l’Atalanta il Napoli prova a dare continuità al mini momento positivo in quel di Marassi, dove però è atteso da un match contro l’avversario più “rognoso” – passateci il termine – in questo momento, ovvero il Genoa rigenerato dalla cura Ballardini. Super test per gli azzurri.

Chi si mette in luce dei nuovi acquisti?

Prima giornata dopo la chiusura del mercato e inevitabilmente tanti nomi nuovi a rinfoltire i roster di Serie A. Dai parmensi Zirkzee e Dennis Man, passando per i bomber girovaghi Lasagna e Di Carmine, fino ai vari Llorente e Tomori: chi diventa determinante per i destini delle proprie squadre (e di riflesso per tutti gli allenatori di fantacalcio dello Stivale)? Grande curiosità per i cambi in attacco in casa Parma.

