Atalanta, esame da big a Napoli: Dea, sei da scudetto?

Tre vittorie su tre per la banda Gasperini, due su due (sul campo, senza considerare lo 0-3 a tavolino contro la Juventus) per il Napoli. Al San Paolo va in scena un big match vero, tra due squadre da molti accreditate come possibili rivali a Inter e Juventus per la corsa scudetto. Dopo aver sbancato l’Olimpico, l’Atalanta è chiamata a un'altra prova da grande: un’eventuale vittoria convincente anche in Campania (dove il Napoli non perde da otto partite) sarebbe un chiaro messaggio a tutto il campionato.

Derby tra ritorni e assenze: chi è la favorita?

Il calcio ai tempi del Coronavirus è quanto di più incerto ci possa essere. Una stracittadina con diversi casi di positività e con pedine chiave pronte a rientrare lo è maggior ragione. Considerando anche che l’Inter, più accreditata dei cugini ai ranghi di partenza, è dietro in classifica e il Milan può contare sul fattore entusiasmo. Ibra e Romagnoli torneranno dal 1’, mentre Conte fa la conta (scusate il gioco di parole) degli indisponibili: Nainggolan, Skriniar, Gagliardini, Radu e Young sono risultati positivi al Covid, così come Bastoni che però potrebbe rientrare in tempo. Oltre all’incognita Sanchez. Carte sparigliate, si preannuncia un derby imprevedibile.

Lazio e Roma a caccia della svolta: chi ha l’impegno più agevole?

Quattro punti a testa e vetta distante già cinque lunghezze. Inizio di stagione tutt’altro che agevole per Lazio e Roma, al netto del calendario complicato dei biancocelesti (già Atalanta e Inter sul proprio cammino) e della sconfitta a tavolino per i giallorossi di Verona per il caso Diawara. Sta di fatto che le due squadre della Capitale hanno il disperato bisogno di trovare i tre punti per non aumentare il distacco dalle prime della classe: Sampdoria per i biancocelesti e Benevento per Fonseca sono scogli sulla carta superabili, ma occhio alle insidie di una trasferta a Genova e della frizzante banda di Inzaghi (Filippo).

Juve senza Ronaldo: l’assenza di CR7 peserà con il Crotone?

La positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo è tema caldo soprattutto per un discorso extracampo, con l’uscita dalla bolla e il ritorno in Italia come argomenti di discussione. C'è poca attenzione, dunque, su come l’assenza di CR7 possa pesare in campo: la Juve giocherà a Crotone e Pirlo ha le risorse per poter affrontare la trasferta in Calabria con una buona dose di tranquillità. Ma le insidie sono dietro l’angolo, soprattutto dopo la sosta e con la Champions in vista.

Il Genoa e i numerosi casi di positività: in che condizioni saranno i rossoblù?

Luca Pellegrini, Zappacosta, Lerager, Cassata, Pjaca, Criscito, Brlek, Destro, Males. L’elenco dei giocatori del Genoa in isolamento è lungo, senza considerare chi è stato positivo ed è poi risultato negativo (Perin, Marchetti, Radovanovic, Melegoni, Behrami, Biraschi, Zajc e Schone, però fuori rosa). Maran si trova a gestire una situazione delicata: in che condizioni arriverà il Grifone alla trasferta di Verona?

