Dopo la prima giornata di Champions League, per Juventus e Milan è già tempo di rituffarsi sul palcoscenico della Serie A. Bianconeri e rossoneri si sfidano nel big match della quarta giornata di campionato, arrivando all'appuntamento con situazioni di classifica diametralmente opposta. Da un lato la Juve di Allegri che ha raccolto un solo punto nelle prime tre giornate, mentre dall'altro il Milan di Pioli che vola a punteggio pieno dopo aver regolato Sampdoria, Cagliari e Lazio. Andiamo a vedere le probabili formazioni e dove poter seguire il match in tv.

Juventus-Milan: le probabili formazioni

Serie A Chiesa torna ad allenarsi in gruppo: col Milan ci sarà 4 ORE FA

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata. All. Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Giroud. All. Pioli

Arbitro: Daniele Doveri della sezione di Roma 1

Juventus-Milan, in Diretta e Live Streaming su DAZN

Juventus-Milan sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su DAZN. Inoltre, le emozioni del big match potranno viste anche in diretta streaming, sempre grazie a DAZN: basterà collegarsi al portale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.

Allegri: "Non si diventa scarsi perdendo tre partite"

Ultimi risultati della Juventus

Malmoe-Juventus 0-3 (23' Alex Sandro, 45' Dybala, 46' Morata)

Napoli-Juventus 2-1 (10' Morata, 57' Politano, 85' Koulibaly)

Juventus-Empoli 0-1 (21' Mancuso)

Udinese-Juventus 2-2 (3' Dybala, 23' Cuadrado, 51' Pereyra, 83' Deulofeu)

Ultimi risultati del Milan

Liverpool-Milan 3-2 (9' aut. Tomori, 42' Ante Rebić, 44' Brahim Díaz, 48' Salah, 69' Henderson)

Milan-Lazio 2-0 (45' Leão, 66' Ibrahimović)

Milan-Cagliari 4-1 (12' Tonali, 15' Deiola, 17', Leão, 24 e 43' Giroud)

Sampdoria-Milan 0-1 (9' Brahim Díaz)

Pioli: "A questi livelli ci manca ancora qualcosa"

