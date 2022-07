Samir Handanovic sta per iniziare la stagione numero 11 in nerazzurro. Il portiere sloveno, arrivato nell'estate del 2012 dall'Udinese ha raccolto 439 presenze con l'Inter, e quest'anno avrà la possibilità di superare Walter Zenga (473), l'estremo difensore leader in questa speciale classifica. Persta per iniziare la stagione numeroin nerazzurro. Il portiere sloveno, arrivato nell'estate del 2012 dall'Udinese ha raccolto, e quest'anno avrà la possibilità di superare Walter Zenga (473), l'estremo difensore leader in questa speciale classifica. L'ufficialità del rinnovo, annuale , è arrivata soltanto due settimane fa, ma per Handanovic non ci sono mai stati dubbi. Perché l'interismo è ormai una ragione di vita, come spiegato anche in una lunga intervista concessa alla Gazzetta dello Sport.

"Interismo significa emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro e guadagno, ma come qualcosa che dà sentimenti, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte. Puoi anche andare via da qui, ma in tanti poi vorrebbero tornare. Al Chelsea, Lukaku provava nostalgia e malinconia. Devi sempre sapere in che spogliatoio vai. Lui sapeva che il nostro è sano, allegro, positivo. Nella vita spesso si sceglie per motivazioni economiche, ma poi subentra sempre il benessere. Se stai bene da una parte, è normale che tu voglia tornarci".

Ad

Samir Handanovic si allena ad Appiano Gentile, luglio 2022, Inter, Serie A 2022-23 Credit Foto Getty Images

Serie A Onana: "Handanovic titolare? Tiferò dalla panchina" 15/07/2022 A 20:32

Il dualismo con André Onana per aumentare la competizione interna

"Io e Onana siamo molto diversi. Lui viene dalla scuola del Barcellona, io da quella italiana. Senza entrare nei tecnicismi, ci sono differenti approcci nella posizione, nel modo di stare in porta e di parare. Da questa nostra competizione ne beneficia la squadra, perché ha due portieri forti".

Samir Handanovic e André Onana durante il training-camp dell'Inter, 2022-23 Credit Foto Getty Images

Ionut Radu e il portiere moderno, fondamentale giocare con i piedi

Un pensiero va anche a Ionut Radu, passato in prestito alla neo-promossa Cremonese, dove avrà la possibilità di ritrovare sicurezze dopo quel tragico errore nella partita con il Bologna.

"È stato un dispiacere e un'amarezza enorme, ma è la vita. E una stagione non dipende mai da una partita. Quella sera non gli ho detto niente, gli ho parlato il giorno dopo. Gli ho detto che quell'episodio lo farà crescere come portiere, ma soprattutto come uomo. Deve sapere che risbaglierà, come tutti, ma che ha l'occasione di dimostrare le sue qualità".

"Coinvolgere il portiere con i piedi non è una moda, ma una necessità. Se ti vengono a pressare, guadagni un uomo nel campo. Non dipende solo dal portiere, ma dal contorno che va allenato. Noi abbiamo iniziato con Spalletti e ora ci conosciamo a memoria. Ma il futuro va in quella direzione. Chi vuole fare la partita avrà un portiere che imposta e il centrale a centrocampo. Ogni tanto lo abbiamo visto nel Sassuolo di De Zerbi con Consigli, e in maniera più spinta nel Marsiglia di Sampaoli con Pau Lopez".

Samir Handanovic e Ionut Radu ad Appiano Gentile nel novembre 2021 Credit Foto Getty Images

Milan Skriniar ora deve restare

Milan Skriniar che ora l'Inter dovrà provare a trattenere Qualche parola anche per il suo muro protettivo più importante, quelche ora l'Inter dovrà provare a trattenere visto l'approdo di Bremer in bianconero

"È molto importante che Skriniar rimanga, per me è fondamentale. Non possiamo perdere altri pezzi. Io lo vedo ogni giorno tranquillo e sereno ad Appiano".

Milenkovic è il piano B dell'Inter, Strootman verso il Verona

Calciomercato Inter, ufficiale il rinnovo di Handanovic: contratto annuale 09/07/2022 A 16:11