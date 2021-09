La dinastia Maldini in casa Milan continua e si arricchisce di un altro fondamentale capitolo. Daniel Maldini, infatti ha collezionato contro lo Spezia la sua prima presenza in Serie A con la maglia rossonera regalandosi l'enorme soddisfazione di trovare il suo primo gol in rossonero: al 48', su cross dalla destra di Kalulu, il 19enne attaccante del Milan ha bucato le mani di Zoet con un gran colpo di testa frutto di un inserimento con i tempi perfetti.

Daniel Maldini ha esordito dal 1' in Serie A a distanza di 12 anni, 3 mesi e 5 giorni dall'ultima partita da titolare in campionato di papà Paolo che il 31 maggio 2009 era stato schierato dall'inizio da Carlo Ancelotti in Fiorentina-Milan 0-2, ultima presenza dell'ex difensore prima del ritiro dal calcio giocato. Per Daniel è questa la seconda gara da titolare con il Milan: il debutto assoluto era stato quello contro il Rio Ave nel playoff di Europa League della passata stagione, l'1 ottobre 2020. Il gol allo stadio Picco è stato accolto con grande soddisfazione da papà Paolo, seduto in tribuna e scattato in piedi da vero tifoso a esultare al gol del figlio. La partita di Daniel è finita al minuto 59 quando Pioli ha deciso di sostituirlo con Bennacer.

13 anni fa l'ultimo gol di un Maldini nel Milan

L'ultima rete firmata da un Maldini nel Milan, prima di quella di Daniel a La Spezia, era stata messa a segno 13 anni e mezzo fa da papà Paolo che il 30 marzo 2008 a San Siro, nei minuti finali di un match di Serie A contro l'Atalanta, aveva messo la firma sulla rete del definitivo 1-2.

36 anni fa la prima da titolare di papà Paolo

Bisogna tornare indietro di 36 anni per ritrovare l'esordio da titolare in Serie A di un Maldini: dopo avere fatto il suo debutto assoluto in campionato il 20 gennaio 1985 in Udinese-Milan 1-1, infatti, Paolo Maldini venne schierato per la prima volta dall'inizio da Nils Liedholm pochi mesi dopo, l'8 settembre 1985, in Bari-Milan 0-1, prima giornata del campionato 1985-86. Decisamente più lungo, infine, il viaggio a ritroso nel tempo per quanto riguarda Cesare Maldini, il papà di Paolo e il nonno di Daniel scomparso nel 2016: il suo debutto da titolare in A con il Diavolo risale a 67 anni fa, il 19 settembre 1954 in un Milan-Triestina 4-0.

