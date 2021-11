Lautaro Martinez vive la vigilia di questo Milan-Inter , derby autunnale di altissima classifica, con uno stato d'animo particolare. L'attaccante argentino, che ha appena rinnovato il suo contratto con i nerazzurri fino al 2026, è infatti a secco di gol da 6 partite, 4 di campionato e 2 di Champions League. Il Toro non trova la via della rete da più di un mese: era il 2 ottobre quando, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, trasformò contro il Sassuolo il rigore del definitivo 2-1 per l'Inter. Per ritrovare la sua ultima rete su azione bisogna andare ancora più indietro e spingersi fino al 25 settembre in quello spettacolare Inter-Atalanta 2-2 nel quale firmò il gol (altrettanto spettacolare) che aveva sbloccato il risultato dopo una manciata di minuti.

Dopo quelle due reti consecutive, Martinez è entrato in una fase di mini-astinenza comune che affligge tanti attaccanti, anche i più spietati. Nulla di preoccupante, sia chiaro: mercoledì contro lo Sheriff Tiraspol in Champions, ad esempio, il suo apporto a livello di prestazione non è mancato e solo il palo gli ha negato quello che sarebbe stata una prodezza. È altrettanto evidente, tuttavia, come il gol rappresenti linfa vitale per un attaccante e Lautaro, col derby alle porte, può alzare il proprio livello di ottimismo. Per caricarsi è sufficiente che ripensi a quanto accadde pochi mesi fa.

La striscia a secco di Lautaro

16/10/21 - Serie A Lazio-Inter 3-1 19/10/21 - Champions League Inter-Sheriff Tiraspol 3-1 24/10/21 - Serie A Inter-Juventus 1-1 27/10/21 - Serie A Empoli-Inter 0-2 31/10/21 - Serie A Inter-Udinese 2-0 3/11/21 - Champions League Sheriff Tiraspol-Inter 1-3

Il feeling del Toro con il derby

Era il 21 febbraio, era un Milan-Inter e anche in quell'occasione il derby metteva in palio punti pesanti in ottica scudetto. Lautaro, in un San Siro deserto a causa della pandemia, si era letteralmente esaltato sfoderando una prova da applausi con tanto di doppietta per il 3-0 nerazzurro. In 4 presenze da titolare, il Toro ha già messo a segno 4 gol nei derby della Madonnina: aveva messo la sua firma su rigore anche nel Milan-Inter 2-3 del 17 marzo 2019. A lui il compito di calare il poker domenica sera e di sbloccarsi, nella partita più attesa della stagione. Il Milan è avvertito: lui sa come si fa.

