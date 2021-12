Altra cilindrata, l'Inter. Se i campionati della Juventus finivano generalmente ad aprile, questo rischia di finire drasticamente già a febbraio. Lo 0-1 di Milan-Napoli ha consegnato il titolo d'inverno all'Inter con un turno d'anticipo. È un fregio che, per tradizione, costituisce un autorevole 'avviso di obiettivo'.. Se i campionati della Juventus finivano generalmente ad aprile,

È stato un film, l'ordalia di San Siro, al quale i casi della vita avevano sottratto molti dei protagonisti annunciati: da una parte, Davide Calabria, Simon Kjaer, Ante Rebic, Rafael Leao e, buon ultimo, Theo Hernandez; dall'altra, Mario Rui, Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Il gol lampo di Elijf Elmas - di testa, su angolo di Piotr Zielinski - ha spaccato il risultato, non la trama. Le assenze avevano costretto Stefano Pioli Luciano Spalletti a inventarsi equipaggi d'emergenza, a improvvisare rotte alternative. Veniva, il Milan, dai triboli di Udine; il Napoli, dai k.o. casalinghi con Atalanta ed Empoli. Si è giocato di lotta, di fisico, più che di fioretto. Eccezion fatta per Zielinski, un 'dieci' sempre più padrone del ruolo e della missione (non è la stessa cosa). A 27 anni.

Ad

Serie A Milan-Napoli, moviola: perché Massa ha annullato il gol di Kessié? 19 ORE FA

Il vecchio Ibra ha visto attorno a sé Brahim Diaz e Junior Messias sbranati dagli Ercoli avversari. Hirving Lozano, lui, qualche falò l'accendeva, e molto aiutava Kevin Malcuit a presidiare la fascia. Sono squadre che, per tanti motivi, non attraversano un gran momento. I duelli erano acri, Diego Demme e Zambo Anguissa 'contro' Sandro Tonali e Franck Kessié; a Rade Krunic, in compenso, si chiedeva fin troppo. Con le lavagne di poi, Alexis Saelemaekers l'avrei inserito prima.

Zlatan Ibrahimovic e Zambo Anguissa durante Milan-Napoli - Serie A 2021-22 Credit Foto Getty Images

Le Maginot erano i reparti più mutilati: prova ne sia Giovanni Di Lorenzo a sinistra, addirittura. Come Fodé Ballo-Touré sull'altro fronte. Si pensava a Dries Mertens: invece Andrea Petagna. I suoi muscoli, la sua stazza, le sue sponde. Traliccio prezioso. Va da sé che la zuccata di Elmas, con Tonali anticipato di brutto e Mike Maignan non proprio marziale, ha offerto al Napoli il migliore dei copioni possibili. Juan Jesus e Amir Rrahmani imbottigliavano il totem svedese. Erano avari, e spesso impervi, i varchi che il Diavolo trovava o si apriva tra le linee.

Rari, i tiri in porta. E di parate, in assoluto, ne ricordo una: di David Ospina su Zlatan. I cambi, tranne il palleggio rotondo e prezioso di Stanislav Lobotka, non sabotavano l'equilibrio rustico della contesa. Il Napoli, che si era aggiudicato i primi dieci minuti, cedeva, sfinito, gli ultimi dieci. E solo un fuorigioco di Olivier Giroud cancellava il pareggio di Kessié. L'arbitro, Davide Massa, lo aveva convalidato. Richiamato al Var, lo ha annullato. Diranno: come il secondo autogol di Bryan Cristante, sabato a Bergamo, con José Luis Palomino che lo 'insidiava' alle spalle. Mica tanto: Giroud era a terra, stretto a Juan Jesus. Siamo al limite del limite dell'interpretazione. Non sarà facile isolare la partita dal 'giallo' dell'epilogo. Ci provo: a parità di cerotti, più Napoli che Milan. Più Spalletti che Pioli. Più Rrahmani e Juan Jesus che rime baciate o puntine da disegno.

roberto.beccantini@fastwebnet.it o visitare Per commentare o fare domande potete inviare una mail ao visitare il blog di Roberto Beccantini

Spalletti e il tuffo in Napoli-Leicester: "L'avevo promesso a..."

Serie A Milan-Napoli, pagelle: Zielinski monumentale, Diaz nullo 19 ORE FA