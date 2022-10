E’ stato dichiarato inammissibile il ricorso al TAR presentato dalla Juventus verso la decisione di assegnare all’Inter lo scudetto 2005-06 , ossia uno dei due rimossi al club bianconero per lo scandalo Calciopoli (l’altro è stato revocato). L’ultima udienza si era svolta il 18 ottobre scorso, e nella giornata di oggi è arrivata la sentenza ufficiale del TAR del Lazio. I procedimenti della Juve, il numero 8897 del 2019 e il 1867 del 2020, hanno quindi incontrato un ostacolo, e per questo l’assegnazione del titolo ai nerazzurri resterà invariata.

Ad

IL CONTENUTO DEL RICORSO

Serie A Allegri: "Male solo in Champions. Pogba e Chiesa forse in campo il..." 2 ORE FA

Sul bilancio della Juventus che è stato chiuso il 30 giugno 2022 si trovava un riferimento al ricorso effettuato dal club bianconero. “Il ricorso contestava la delibera del Consiglio Federale in data 18 luglio 2011, n.219/CF che respinse l’Istanza di revoca della Juventus del provvedimento del Commissario Straordinario di assegnazione del titolo ad altro Club per scorrimento della graduatoria”, recitava quel testo, che proseguiva: “Il ricorso precisa che l’Istanza non mirava ad ottenere una sanzione disciplinare, per evitare l’ovvia risposta, fatta propria dal Consiglio Federale, che la materia è devoluta esclusivamente alla Giustizia Sportiva e non agli Organi di governo della Federazione”.

LA STORIA DEL RICORSO

La Juventus ha intrapreso vie legali già nel 2011 per invertire la decisione sull’assegnazione dello scudetto 2005-06 all’Inter. Il primo a rispondere fu il Consiglio Federale, che respinse l’istanza di revoca del titolo. Il secondo “no” è arrivato nel 2019 dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la delibera federale di otto anni prima. Così la Juventus si è appellata al Tribunale Federale Nazionale, il quale a luglio sempre del 2019, assume una posizione identica a quella degli organi che si sono espressi precedentemente. Il club bianconero non si dà pace e interpella la Corte Federale d’Appello che in un mese respinge anche questa iniziativa. La storia continua, a novembre 2019 la Juve torna al Collegio di Garanzia dello Sport, impugnando le decisioni della Corte Federale d’Appello. L’esito non cambia: ricorso inammissibile. Si arriva così al 2022, con il ricorso presentato al TAR del Lazio, che oggi ha emanato la sua sentenza, il cui contenuto non offre sorprese. La Juventus si arrenderà?

Allegri: "Sono sempre andato agli ottavi con la Juve. Fino a che..."

Serie A Inchiesta Juve, Agnelli convoca i dipendenti: "Restiamo uniti" IERI ALLE 11:36