Mirko Maric dall'NK Osijek, José Machin dal Parma, Carlos Augusto dal Corinthians, Dany Mota dalla Juventus Under23, Andrea Palazzi dall'Inter, poi tanti prestiti, da Barberis a Barillà, da Donati a Bettella. E infine il "colpo da 90" chiamato Kevin-Prince Boateng, che ha risolto il suo contratto con la Fiorentina e si é accasato al Monza, dopo un lungo corteggiamento di Adriano Galliani: "Il Boa è un giocatore straordinario e voglio ringraziarlo. Pur di venire da noi ha rinunciato a dei soldi, perché la somma della buonuscita della Fiorentina e dell'ingaggio al Monza è inferiore a quanto avrebbe preso restando a Firenze". La societá Brianzola, guidata da Silvio Berlusconi e dall'ex ad del Milan, sta facendo le cose in grande per provare a salire subito in Serie A.

Monza, spese pazze per il sogno A: solo la SPAL ha investito più denaro sul mercato

Squadra Milioni spesi 20/21 SPAL 21 MONZA 18 EMPOLI 4,5 PISA 2

Dati Transfermarkt

Già spesi 18 milioni di euro, senza vendere nessuno

Fino a questo momento, il Monza ha speso 18 milioni di euro sul mercato per l'acquisizione dei cartellini dei suoi giocatori. La cifra più alta é di 4,5 milioni pagati per avere il venticinquenne bosniaco naturalizzato croato Mirko Maric, che lo scorso anno ha messo a segno 20 reti, laureandosi capocannoniere del massimo campionato croato. Come detto, tante pedine fondamentali sono arrivate in prestito e l'ossatura della formazione di Brocchi é rimasta immutata, mantenendo tutti i migliori elementi della Serie C, da Sampirisi a Paletta. Il monte ingaggi non é ancora stato reso disponibile (siamo comunque sull'ordine dei 25 milioni lordi), ma é giá facilmente intuibile (visti gli ingaggi di Maric, Boateng, Carlos Augusto e gli altri big) che sará superiore a qualsiasi altro club di B.

SPAL, Reggina e Lecce le rivali

Per la promozione in Serie A sono tante le rivali, una concorrenza agguerrita che rende difficile qualsiasi previsione. Una squadra che ha investito tanto é sicuramente la SPAL, che pur essendosi privata di Petagna, Kurtic e Bonifazi (dai primi due sono arrivate le rate di Napoli e Parma), ha riscattato Castro e D'Alessandro e ha mantenuto gran parte della rosa della scorsa Serie A. Sicuramente nel campionato cadetto, dove la maggior parte delle squadre vivono di prestiti, riscatti pagati in varie rate, svincolati e giovani, il Monza di Berlusconi e Galliani rappresenta un unicum. Un club all'avanguardia e molto ambizioso, che vede la Serie B solamente come fase di un percorso obbligato, ma che all'orizzonte sogna giá altri palcoscenici.

