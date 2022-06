Mancava solo l'ultimo tassello per completare un quadro spettacolare. Il Palermo , davanti a circa 35mila tifosi del Renzo Barbera, ha sconfitto il Padova per la seconda volta in pochi giorni nella doppia finale playoff e ha festeggiato la promozione in Serie B cancellando in un colpo solo tre anni piuttosto complicati. I rosanero di Silvio Baldini sono l'ultima delle 20 squadre che daranno vita al campionato 2022-23. Che si chiamerà Serie B, certamente: ma che - di fatto - sarà una sorta di Serie A2 per la qualità e l'importanza delle piazze coinvolte. Facciamo una panoramica partendo da un dato emblematico: saranno rappresentate 3 delle dieci città più popolose d'Italia ovvero Palermo, Genova (sponda rossoblù) e Bari . Niente male per una stagione che si preannuncia infuocata.

Cominciamo dalle tre squadre retrocesse dalla Serie A: Cagliari, Venezia e Genoa partiranno senza ombra di dubbio con l'obiettivo di risalire immediatamente nella massima serie dopo la deludente stagione appena terminata. I liguri, in particolare, sono ricaduti in B dopo 15 anni consecutivi in A. Non mancano altre piazze storiche del nostro calcio, a cominciare dalle promosse dalla Serie C: il Palermo, appunto, ma anche il Bari di De Laurentiis portano in dote un calore e un seguito di tifosi da grandi palcoscenici. Non vanno dimenticate le deluse della stagione appena terminata: il Parma, innanzitutto, ma anche il Benevento e il Brescia ritenteranno la scalata alla Serie A fallita quest'anno. Occhio anche al Pisa (è ancora fresca la cocente delusione per la sconfitta in finale contro il Monza) e al Como già indicata come squadra in grado di lottare per le prime posizioni. Una sola debuttante, il Sudtirol, la prima squadra a rappresentare il Trentino Alto Adige in B nell'epoca del girone unico.