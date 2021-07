Non saranno i Mondiali e neppure gli Europei, ma è particolarmente doloroso lo stesso. Perché più sei abituato a volare alto nel cielo, più la caduta fa male. E quella rimediata in Giappone dalla, dallae dall', tutte costrette ad abbandonare sul nascere il sogno di conquistare le Olimpiadi di calcio maschile , fa malissimo, altroché.

. Un'ecatombe rumorosa, anche perché durata lo spazio di un paio d'ore. Ha iniziato la Germania, che doveva assolutamente battere ladi Franck Kessie (o in alternativa sperare in un mancato successo brasiliano contro l'Arabia Saudita: impensabile) per approdare ai quarti di finale, ma ha fallito l'obiettivo : solo 1-1, per effetto dell'autorete di Henrichs al 67' e dell'immediato, ma inutile, pareggio di Löwen pochi minuti più tardi. Il Brasile chiude in vetta il gruppo B con 7 punti e la Costa d'Avorio è seconda con 5: entrambe volano ai quarti, in programma venerdì. Mentre i tedeschi, fermi a 4, tornano a casa. La finalissima raggiunta a Rio nel 2016 è già un lontano ricordo.