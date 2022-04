fidato collega di Eurosport UK Pete Sharland per fare le carte al Leicester City e al contempo sbilanciarsi sull'esito di questa croccante semifinale di Conference League tra Foxes e Lupa. La Roma si appresta ad affrontare il primo atto della semifinale contro il Leicester in Conference League . Giunta alla sua terza semifinale europea in quattro anni, la squadra giallorossa è più che mai intenzionata ad approdare all'ultimo atto, tornando in una finale europea 31 anni dopo l'ultima volta. Il Leicester dal canto suo , dopo aver vinto Premier, FA Cup e Community Shield negli ultimi anni, cerca la consacrazione in ambito europeo. Abbiamo coinvolto il nostroper fare le carte al Leicester City e al contempo sbilanciarsi sull'esito di questa croccante semifinale di Conference League tra Foxes e Lupa.

Testa alla Conference

"La Premier League non è andata affatto secondo i piani di inizio stagione. Penso che abbiano davvero sofferto gli infortuni e ad un certo punto della stagione Brendan Rodgers abbia iniziato a dare la priorità alla Conference League come modo più efficace per tornare in Europa la prossima stagione."

Rodgers a rischio

"Sembra un po' come se Leicester e Rodgers siano rimasti un po' in stallo. Avrebbero davvero dovuto essere da quarto/settimo posto, in particolare con alcuni grandi club in difficoltà. Penso che se non vincono l'ECL c'è una reale possibilità che Rodgers possa andarsene nonostante gli infortuni che la squadra ha patito"

Giocatori chiave

"James Maddison è uno dei giocatori più importanti del Leicester in termini di come crea occasioni e le porta a termine pure. Anche Harvey Barnes sulla fascia è molto importante, per lo stesso motivo.. Comunque per me il giocatore più importante è Youri Tielemans. Controlla il gioco e detta il ritmo a centrocampo."

Difesa colabrodo

"Sì, subisce troppi gol. L'infortunio di Wesley Fofano è stato un vero colpo e gli è mancato davvero. Anche di Ricardo Pereira si è avvertita l'assenza."

I numeri del Leicester in Premier League

Posizione in Premier: 10°

Gol fatti: 47

Gol subiti: 51

Punti negli ultimi 5 match: 6

Pronostico?

"Penso che il Leicester sia vulnerabile, il suo stato di forma è davvero incostante in questa stagione. Ma in vari momenti In Europa in questa stagione hanno mostrato una vera forza di volontà quando le cose non stavano andando per il verso giusto, questo potrebbe essere un fattore. Penso che potrebbero mostrare più resilienza della Roma nei momenti chiave. Ma penso che la Roma sia in una forma migliore (nonostante la sconfitta nel fine settimana contro l'Inter) e penso che potrebbe partire leggermente favorita."

