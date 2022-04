la UEFA ha deciso di sospendere provvisoriamente sia l'allenatore del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen e l'allenatore dei portieri della Roma Nuno Santos. Di conseguenza, i due non parteciperanno alla gara di ritorno di Conference League in programma il 14 aprile. Ma come siamo arrivati a questa decisione? Tutto è partito dalle In attesa di fare chiarezza sul caso,. Di conseguenza, i due non parteciperanno alla gara di ritorno di Conference League in programma il 14 aprile. Ma come siamo arrivati a questa decisione? Tutto è partito dalle accuse del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini , che alla fine della gara d'andata persa dalla Roma per 2-1, ha accusato il tecnico della compagine norvegese di aver aggredito l'allenatore dei portieri Nuno Santos al rientro negli spogliatoi.

Ad

"Loro sono disposti a fare qualunque cosa per ottenere risultati. Il modo di lavorare è così lontano da ciò che rappresento come leader. Sono solido come una roccia rispetto a loro. Avrei potuto incontrarli ovunque, in qualsiasi momento. Nessun problema", aveva risposto Knutsen a pochi giorni dalla gara di ritorno, unendosi alla società norvegese nel negare il fattaccio . Il provvedimento dell'Organo di Controllo, Etica e Disciplina Uefa (CEDB) è provvisorio e precauzionale, in attesa di delineare con più chiarezza cosa sia successo al triplice fischio della gara in Norvegia.

UEFA Europa Conference League Roma-Bodo/Glimt: probabili formazioni e dove vederla in Tv 7 ORE FA

Il Bodo non ci sta: "faremo appello"

"Siamo sorpresi e scioccati dalla decisione della UEFA. Faremo appello e lavoreremo per tutta la serata. Oltre a ciò, al momento non abbiamo commenti e non risponderemo alle richieste dei media prima di un incontro successivo questa sera", la celere risposta del club norvegese.

Mourinho: "Stop alla guerra, a queste e a tutte le altre"

UEFA Europa Conference League Il Bodo/Glimt non ci sta: "Dalla Roma solo falsità" 08/04/2022 A 15:15