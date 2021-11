La Roma sfida gli ucraini dello Zorya Luhansk in un match valido per la quinta giornata del Girone C di Conference League. I giallorossi di José Mourinho, che nel match d'andata si erano imposti con un netto 3-0, in caso di vittoria blinderebbero matematicamente il secondo posto nel gruppo e avrebbero la chance di puntare al primato nell'ultima giornata (dipenderà dai risultati del Bodo Glimt che al momento guida la classifica). L'arbitro dell'incontro è il rumeno Istvan Kovacs. La Roma si presenta all'appuntamento forte del successo per 2-0 sul Genoa nell'ultimo turno di campionato, maturato grazie a una doppietta di Felix Afena-Gyan

Roma-Zorya: le probabili formazioni

ROMA (3-4-1-2) - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Darboe, Veretout, Calafiori; Zaniolo; Shomurodov, Abraham. All.: Mourinho.

ZORYA LUHANSK (4-3-3) - Matsapura, Fovorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All.: Skrypnyk.

ARBITRO: Istvan Kovacs (Romania).

Roma-Zorya: dove vederla in tv e live streaming

Roma-Zorya, match valido per la quinta giornata del Girone C di Conference League, sarà trasmesso in diretta su DAZN e su Sky Sport Uno. La partita sarà fruibile anche su smartphone e tablet attraverso le applicazioni di DAZN e NOW per iOS e Android.

Le statistiche

L'unico precedente tra le due squadre è quello relativo alla sfida di andata: il 3-0 dei giallorossi fu firmato dai gol di El Shaarawy, Smalling e Abraham. Complessivamente, nelle 13 sfide disputate contro squadre ucraine nelle coppe europee, la Roma non ha mai perso (7 vittorie e 6 sconfitte). In casa il bilancio è di 4 vittorie e 2 sconfitte. L'ultimo successo è il 3-0 negli ottavi di Europa League della scorsa stagione.

