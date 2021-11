Ci siamo, Panevezys è alle porte, la UCI Track Champions League sta tornando. Messo alle spalle il weekend di Maiorca, l’innovativa competizione ciclistica è pronta a scaricare un’altra camionata di watt anche in Lituania. Dentro alla fantastica Cido Arena, impianto futuristico inaugurato nel 2008, i padroni della pista ci offriranno quasi quattro ore di grande spettacolo. L’Italia tornerà in gara con Miriam Vece, Michele Scartezzini e Silvia Zanardi, con l’obiettivo di migliorare i risultati spagnoli. Nello sprint Lavreysen e Hinze sembrano imbattibili, ma la classifica è ancora corta e basta poco per soverchiare l’ordine gerarchico. Maggie Coles-Lyster e Corbin Strong ci hanno sorpreso: qualcuno riuscirà ad emularli? Ecco le tre domande al sabato di Panevezys.

Ci sarà una vittoria italiana?

L’unica speranza è riposta in Silvia Zanardi, piacentina classe 2000. La nativa di Fiorenzuola non ha fatto bene all’esordio, ma è quella con più talento e può puntare forte sulla gara Scratch. Le nostre chance di esultare sono tutti riposte in lei. Speriamo, verrebbe da rispondere. Difficile, guardando la realtà dei fatti. Miriam Vece è sicuramente la più in palla dopo il weekend in Spagna , ma le possibilità di vederla vincere sono veramente risicate: Hinze, Mitchell e Friedrich fanno un altro sport. Lo stesso discorso si può fare per Michele Scartezzini, veronese di grande esperienza, che non è sembrato propriamente in forma per competere.La nativa di Fiorenzuola non ha fatto bene all’esordio, ma è quella con più talento e può puntare forte sulla gara Scratch. Le nostre chance di esultare sono tutti riposte in lei.

Chi riuscirà a contrastare il dominio di Lavreysen e Hinze?

Harrie Lavreysen ed Emma Hinze sono tutto quello che un amante della velocità può desiderare: compatti, potenti, devastanti e feroci. L’olandese e la tedesca sono stati gli autentici mattatori della classifica sprint in quel di Maiorca, in cui hanno imposto da subito il loro ritmo da cannibali. In campo femminile eleggerei sia Kelsey Mitchell (canadese) che Lea Sophie Friedrich (tedesca come la Hinze); mentre tra gli uomini mi prendo Hoogland, Bötticher e il giovanissimo (e interessantissimo) Mikhail Yakovlev. L’olandese e la tedesca sono stati gli autentici mattatori della classifica sprint in quel di Maiorca, in cui hanno imposto da subito il loro ritmo da cannibali. In vista di Panevezys non credo che vorranno fermarsi , ma alcuni sfidanti possono rendere loro la vita più difficile.sia(canadese) che(tedesca come la Hinze); mentre tra gli uomini mi prendoe il giovanissimo (e interessantissimo) Mikhail

Chi saranno i nuovi Coles-Lyster e Strong?

la UCI Champions League regala anche spazio ai talenti meno conosciuti. Nel weekend spagnolo, soprattutto nella categoria Endurance, le luci hanno seguito con particolare attenzione sia Corbin Strong che Maggie Coles-Lyster. , aumentando l’hype in vista della seconda tappa. Chi saprà emularli? Tra gli Endurance mi prendo Gavin Hoover e Olivija Baleišyte (che gioca in casa), mentre nella Sprint scelgo Mikhail Yakovlev e Mathilde Gros. Se da un lato Lavreysen e Hinze sono conosciuti a tutte le latitudini,Nel weekend spagnolo, soprattutto nella categoria Endurance, le luci hanno seguito con particolare attenzione sia Il neozelandese e la canadese ci hanno sorpreso , aumentando l’hype in vista della seconda tappa. Chi saprà emularli?(che gioca in casa), mentre nella Sprint scelgo

