Archibald e Corbin Strong. Soprattutto il neozelandese che Scartezzini che in questa prima giornata rimedierà solo 4 punti: 0 nello Scratch dove fa penultimo, 4 nella Corsa ad eliminazione dove concluderà 12° (Coles-Lyster a fare suo lo Scratch grazie ad un'azione in fuga con Baleisyte e Tserakh. Va in archivio la prima giornata della Track Champions League che vede in trionfo. Soprattutto il neozelandese che domina la scena nell'Endurance maschile , con i suoi successi nello Scratch e nella Corsa ad eliminazione. Male inveceche in questa prima giornata rimedierà solo 4 punti: 0 nello Scratch dove fa penultimo, 4 nella Corsa ad eliminazione dove concluderà 12° ( tutte le classifiche ). In campo femminile vince sì la Archibald ma, a sorpresa, èa fare suo lo Scratch grazie ad un'azione in fuga con Baleisyte e Tserakh.

Scratch donne: sorpresa Coles-Lyster

Solo 20 giri di pista e lo Scratch diventa così un altro sport. Occhio perché ogni attacco potrebbe diventare quello decisivo per vincere la gara. Ci provano Coles-Lyster, Baleisyte e Tserakh. Dopo due giri di pista si capisce che nessuna del gruppo può rimontare, nonostante il tentativo disperato della Wild. Alla fine la canadese Coles-Lyster vince la volata a tre di questa prima gara, mentre la Archibald vince la volata per il 4° posto. Zanardi chiude al 14° posto.

Maggie Coles-Lyster vince lo Scratch: rivivi gli ultimi giri

Corsa ad eliminazione: Katie Archibald sulla Wild

Con l'eliminazione di Tania Calvo restano in 10 e le cosa comincia a farsi interessante. Silvia Zanardi è nella top 10 mentre viene eliminata, a sorpresa, anche Maria Martins che chiude solo 8a. La Zanardi però è appesa un filo ed esce di scena allo sprint successivo. Non si scherza più e vengono fatte fuori anche Coles-Lyster (la vincitrice dello Scratch) e Baleisyte. Restano solo Edmondson, Stenberg, Wild e Archibald. Edmondson è la prima a cadere nella trappola, poi anche la Stenberg si deve inchinare alle due più forti Wild e Archibald. Che sfida sarà tra le due? Nessuna sfida, perché Archibald va subito in fuga dopo il ko di Stenberg, senza che la Wild possa rimontare. Ko tecnico.

Silvia Zanardi chiude 7a nell'Eliminazione: è 10a in classifica

Scratch uomini: Corbin Strong, Scartezzini penultimo

Si parte subito a grande ritmo e Scartezzini rischia di perdere le ruote del gruppo. Lo fa Chalel che perde addirittura un giro e si classifica così ultimissimo. All'altezza dell'ultimo giro prova il colpaccio Iúri Leitão, troppo presto: il portoghese viene rimontato al momento dello sprint da Crobin Strong che vince davanti a Rhys Britton. Leitão fa in tempo a far 3° davanti a Eefting, Martorell Haga e Gavin Hoover. Scartezzini 17°.

Corbin Strong pigliatutto: vince anche l'Eliminazione!

Giornata no per Scartezzini: chiude 12° nell'Eliminazione

Corsa ad eliminazione: ancora Corbin Strong

Non si fanno sconti e il primo ad essere eliminato è Claudio Imhof, uno che due settimane fa contendeva la medaglia di bronzo a Ganna nell'inseguimento individuale. Ma cadono tutti come mosche, fuori Ed Clancy, Rhys Britton (2° nello Scratch), Martorell Haga e anche il nostro Scartezzini che chiuderà al 12° posto. Si arriva alla fase calda, ma uno dopo l'altro vengono fatti fuori Eefting, Banaszek e Aaron Gate. Restano in corsa solo Hoover, Strong, Mora e Leitão. Il primo a farne le spese è proprio il portoghese che era sfinito. Tocca dopo a Mora e c'è il grande duello tra Hoover e Strong. Può il neozelandaese vincere ancora? Così sarà con Strong che batte Gavin Hoover allo sprint, facendo così en plein. 40 punti su 40 dopo questa prima tappa di Maiorca.

