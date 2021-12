Londra. In attesa del gran finale di sabato ( È andata in archivio un'altra serata di UCI Track Champions League. I tre italiani restano nella top 10 delle rispettive classifiche , ma non sono ancora riusciti a portare a casa la vittoria. Abbiamo raccolto un po' di loro dichiarazioni nel post della tappa di. In attesa del gran finale di sabato ( ecco il programma di gara ).

Ad

Silvia ZANARDI

UCI Champions League Quanto si guadagna a vincere la Champions League? 06/11/2021 A 08:58

Nello Scratch ho seguito la ruota della Archibald, la marcavo già dai -15 giri. Però mi sono fatta chiudere e ho fatto la volata di scia, senza sprintare. Mi rifarò

La Wild vince (forse) l'ultima della carriera: Zanardi 7a nello Scratch

Michele SCARTEZZINI

È stato uno Scratch abbastanza confuso e veloce. Ho provato nella prima parte ad allungare, ma non sono andato via. Ho aspettato nel finale perché la gamba ce l'avevo, ma non sono riuscito a passare. Nella Corsa ad Eliminazione non è stata dura, di più. Ma per la differenza della pista rispetto all'ultima trasferta a Panevezys. Nonostante abbia tolto un dente dal mio rapporto, è stata davvero dura. Domani, visto che siamo ancora a Londra, proverò a togliere un altro dente. Ho fatto fatica sin da subito, poi mi sono inventato un po' di passaggi all'interno per cercare di essere eliminato il più lontano possibile

Scartezzini con due numeri dei suoi: è 6° nell'Eliminazione

Miriam VECE

Battute Hinze e Genest nel Keirin? Ai sorteggi delle batterie ho capito che avrei potuto fare poco contro pistard del calibro di Hinze, Gros e Genest. L'unica chance per passare era questa. Bisogna essere sinceri

Un campione del mondo per la Vece: c'è Benjamin Thomas alla partenza

Emma Hinze, che botto in pista! Vece in finale: rivivi la gara

...

Dove e come guardare la Track Champions League

Tutte le prove di Track Champions League di ciclismo su pista saranno trasmesse in diretta in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e su Discovery+ , il nuovo servizio ott di Discovery con tutto il meglio dell’intrattenimento e della programmazione sportiva di Eurosport. Potrete seguire le gare anche in diretta su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN). Tutte le prove saranno poi disponibili On Demand su Eurosport Player e Discovery+.

SPORT EXPLAINER: Ciclismo su pista

UCI Champions League Volate, classifiche, maglie: guida e novità della Champions League 06/11/2021 A 08:01