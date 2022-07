Per fortunaè tornato a casa. Dopo essere stato investito da un automobilista , il corridore dellaera stato trasportato d'urgenza all'Ospedale di Virgen de la Arrixaca, di Murcia, dove è stato tenuto in osservazione. Il personale medico, ma solo un po' di contusioni, decidendo così di dimetterlo in serata. Una buona notizia per il 42enne murciano che vuole concludere al meglio la sua carriera tra la prossima Vuelta e il Giro di Lombardia.