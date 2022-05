Vincenzo Nibali ha salutato il Giro d'Italia con un ottimo 4° posto in classifica generale. Non è arrivata la vittoria di tappa a cui puntava, ma Giovinazzo-Alberobello. ha salutato il Giro d'Italia con un ottimo 4° posto in classifica generale. Non è arrivata la vittoria di tappa a cui puntava, ma ha onorato il Giro fino alla fine . Lui che il Giro l'ha vinto due volte in carriera e non andava così in alto dal Giro 2019. Ma adesso? Il corridore siciliano ha dichiarato che questa sarà la sua ultima stagione in carriera e che non avrà ripensamenti . Ma la stagione continua... Adesso un po' di riposo, poi, a fine giugno tornerà in corsa per i campionati nazionali italiani. Appuntamento a domenica 26 giugno con la

Calendario e Risultati

Ad

Giro d'Italia Van der Poel, Nibali, Hindley: da 0 a 10, il pagellone del Giro 2 ORE FA

Il Giro d'Italia però non sarà l'ultimo Grande Giro della sua carriera. Nibali farà la Vuelta (19 agosto-11 settembre), proprio il Grande Giro che l'aveva lanciato nel 2010 quando vinse su Ezequiel Mosquera (a cui fu poi tolto il 2° posto per doping), Peter Velits, Joaquim Rodríguez e Fränk Schleck. A rivelarlo è stato lo stesso direttore sportivo Beppe Martinelli alla Gazzetta dello Sport.

-26 giugno: campionati nazionali italiani in linea (Giovinazzo-Alberobello);

-30 luglio: Clásica San Sebastián;

-2 agosto: Vuelta a Burgos (2-6 agosto);

-19 agosto: Vuelta di Spagna (19 agosto-11 settembre);

-8 ottobre: Giro di Lombardia;

La preparazione della Vuelta partirà con la Clásica San Sebastián e con la corsa a tappa breve della Vuelta a Burgos dopo il lavoro in altura che effettuerà in agosto. La grande conclusione, però, sarà al Giro di Lombardia, la sua Monumento preferita. La Classica che l'ha visto vincere in due occasioni (2015 e 2017).

Nibali è una bellezza: l'attacco per riprendere Carapaz

Dove seguire in tv e streaming il Giro d'Italia

Il Giro d'Italia 2022 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 (Canali 210 e 211 di Sky e su DAZN) con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli. Se non volete perdervi neanche un metro delle 21 tappe di questa edizione, potrete seguire il Giro d'Italia in DIRETTA INTEGRALE, dal km 0, in streaming su Eurosport Player , Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN+ con tanti contenuti esclusivi in più. Sarà anche possibile recuperare tutte le corse On Demand su tutte le nostre piattaforme.

Quanto si guadagna al Giro? Ecco il montepremi nel dettaglio

Giro d'Italia Nibali dice addio: tutti i numeri e i record dello Squalo 11/05/2022 A 16:14