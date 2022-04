Colpo quasi doppio per. L'ex campione del mondo fa bis dopo il successo di Mamers e, con la vittoria a Sablé-sur-Sarthe, ipoteca quasi il successo sulla classifica generale. Il corridore della Trek Segafredo, infatti, si è piazzato in ogni volata (2 vittorie e il 2° posto di Le Lude ), con il danese che ha ora 23'' di margine sugli immediati inseguitori. Se si dovesse arrivare in volata anche a La Chapelle-Saint-Aubin, la classifica sarebbe sua. Ma che sprint quello odierno, con Pedersen che è riuscito ad anticipare Mark Cavendish - che torna a piazzarsi dopo la vittoria alla Milano-Torino di qualche settimana fa - ma soprattutto a rimontare suche era partito all'ultimo km ed è stato ripreso all'ultimo metro. Che beffa!