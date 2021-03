Fernando Gaviria! Il colombiano, positivo ben due volte in periodi diversi al covid nel 2020, ha rimediato una frattura da avulsione allo scafoide sinistro dopo una caduta durante la E3 Saxo Bank Classic andata in scena venerdì ( La sfortuna perseguita! Il colombiano, positivo ben due volte in periodi diversi al covid nel 2020, ha rimediato unadopo una caduta durante la E3 Saxo Bank Classic andata in scena venerdì ( vinta da Asgreen ). Il corridore della UAE Emirates, ovviamente, non sarà in gara alla Gent-Wevelgem , ma dovrà stare fermo per almeno un mese.

Giro d'Italia ( Gaviria ora dovrà inventarsi un percorso di avvicinamento al inizio dall'8 maggio ) visto che salterà tutto il mese di aprile e le Classiche che avrebbero potuto aiutarlo a trovare una condizione accettabile per i grandi appuntamenti. Lui che ha vinto in carriera ben 5 tappe al Giro.

Uno di meno, quindi, per la UAE Emirates che in queste Classiche di Primavera ci proverà con gli ex campioni europei Matteo Trentin e Alexander Kristoff, in attesa che Marc Hirschi torni di nuovo performante dopo un 2020 da incorniciare.

