Tornano alla ribalta i velocisti che si sfideranno sul traguardo di Rimini. C'è un solo GPM, il Monte San Bartolo, ma di quarta categoria posto dopo 111 km. Ci sarà ancora qualche sali e scendi fino al traguardo volante di Coriano, poi sarà volata per gli sprinter rimasti in corsa.

Tornano le ruote veloci in una tappa, questa volta, che presenta poche insidie se non un GPM dove sarà difficile fare corsa dura. Il favorito numero 1, per forza di corsa, resta Arnaud Démare che si è dimostrato essere lo sprinter più forte di questo Giro d'Italia. E in più c'è un conto in sospeso con Sagan. Poi abbiamo Fernando Gaviria che si è abbastanza riposato in queste ultime tappe. Chissà che Sagan voglia riprovarci e vedremo se alla volata si presenterà anche Hodeg che finora ha avuto ben pochi sussulti.