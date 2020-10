Non ci sarà il Colle dell'Agnello e l'Izoard, ma il Giro vivrà comunque un'interessante ultima tappa di montagna con la frazione del Sestriere. Non una, non due, ma ben tre passaggi sul Sestriere per testare le gambe dei tre contendenti alla maglia rosa.

Il percorso della 20a tappa

Tappa costretta a rimodellarsi dopo l'impossibilità di scalare il Colle dell'Angello (per maltempo) e l'impossibilità di sconfinare in Francia per affrontare Izoard e Montgenèvre (per normative anticovid imposte dal Governo francese). Si arriverà diretto a Sestriere, con la salita che partirà da Pinerolo: a quel punto si percorrerà una sorta di circuito con un triplo passaggio sul Sestriere. La prima volta sarà dal versante di Pragelato (un 2a categoria) senza passare dalla linea di traguardo, poi la seconda volta e all'ultimo giro si passerà dal percorso originale di Cesana Torinese (1a categoria). La salita di Sestriere vedrà comunque 11,4 km al 5,9% di pendenza media, con picco al 9%, ma certamente non c'è tutta la fatica dei km precedenti che avrebbero visto i corridori passare sul Colle dell'Agnello e sull'Izoard. Qui si chiude, in sostanza, il Giro d'Italia prima della cronometro di Milano.

Dopo il Tour de France e i Mondiali di Imola continuano i grandi eventi griffati da Eurosport. Ora tocca al Giro d'Italia che sarà trasmesso senza interruzioni su Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). Ci sarà la Diretta anche su Eurosport 1 e Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 12:25 con orario d'arrivo previsto tra le 16:08 e le 16:47 circa.

I favoriti della 20a tappa

Come per la tappa sullo Stelvio, difficile, quasi impossibile, che la fuga arrivi al traguardo. Ci si gioca anche la maglia rosa in questa frazione che porta la carovana rosa sul Sestriere. Geoghegan Hart è nella morsa dei due Sunweb e, quindi, tocca a lui provarci e ad attaccare. La Ineos Grenadiers ha però dimostrato di poter far saltare il banco con gregari di lusso come Rohan Dennis (che ha piazzato il record di scalata sullo Stelvio), Filippo Ganna, Puccio, Swift e Castroviejo. Si potrebbe abbozzare un attacco già al secondo giro del Sestriere? Ipotizzabile, in realtà, che Dennis e Ganna facciano corsa dura sulla penultima salita per lanciare poi un attacco ai piedi dell'ultimo GPM.

Poi c'è Hindley che si gioca anche la maglia bianca del Giro e dovrà tenere d'occhio Geoghegan Hart in favore di Kelderman. Al contrario, l'olandese può giocare in difesa, considerando che la crono di Milano lo favorisce. Per la vittoria di tappa, perché no, prendiamo in considerazione anche Fausto Masnada, Zakarin e Fuglsang. Sì ci aspettiamo qualcosa di importante anche da Vincenzo Nibali.

