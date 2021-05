Il record di scalata diresiste, quello sul versante di quello duro come dicono in molti . Ma sul versante di, ecco la pennellata diche, nel giorno della vittoria di Fortunato , piazza un altro colpo per la sua classifica generale. Il colombiano ha staccato tutti i suoi rivali, compreso il redivivoche aveva scelto loper provare a scalzare dal trono Bernal. Missione fallita per il britannico che ci riproverà , anche se in questo Giro il corridore della Ineos ha solo avuto acuti e mai dei momenti negativi.

Il tempo di Gilberto Simoni per scalare i 13,2 km dello Zoncolan, dal versante di Sutrio, fu diad una velocità media di. Il GPM del 2021 vedeva 100 metri in meno, ma il tempo di. Per percorrere i 13,1 km finali, il colombiano, migliorando il tempo di Simoni di 1'26''. Il corridore della Ineos è andato ad una velocità media delcon un valore diespressi durante l'ascesa. 1'26'' meglio di Simoni: oltre al discorso dei metri in meno del GPM, ci sono da considerare tanti fattori per mettere a confronto le due prestazioni. Lo stato di forma, l'andamento e la velocità media della tappa prima dell'inizio dei GPM e la strumentazione in dotazione. Sì perché a fare la differenza è anche la qualità della bici e dei rapporti, ovviamente superiore nel caso di Bernal. Detto questo parliamo di una prestazione superlativa del colombiano. Basta vedere i distacchi dati ai rivali..