Peter Sagan ha festeggiato in giornata la sua 117esima vittoria in carriera fine 2021. Il suo manager Giovanni Lombardi è al lavoro per capire il futuro del Movistar cerca Sagan per trovare quelle vittorie nelle Classiche che Valverde non può più dare. Ma occhio al discorso sponsor, con la Specialized (marchio produttore di biciclette) che non vuole perdere Sagan come testimonial e lo dirotterebbe ad una sua altra squadra, la Deceuninck Quick Step. Mossa fattibile fattibile? ha festeggiato in giornata la sua 117esima vittoria in carriera con il successo di Foligno . Potrebbe essere una delle ultime in maglia Bora Hansgrohe, considerando il contratto in scadenza a. Il suo managerè al lavoro per capire il futuro del tre volte campione del mondo : i rapporti con la Bora Hansgrohe non sono più idilliaci e ci sono due strade davanti allo slovacco. Movistar o Deceuninck Quick Step? Come segnalato da alcuni media belgi, anche lacerca Sagan per trovare quelle vittorie nelle Classiche che Valverde non può più dare. Ma occhio al discorso sponsor, con la(marchio produttore di biciclette) che non vuole perdere Sagan come testimonial e lo dirotterebbe ad una sua altra squadra, la. Mossa fattibile fattibile?

Juraj Sagan e il suo ultimo uomo per le volate Daniel Oss. Considerando le risorse non proprio illimitate della Deceuninck Quick Step, che ha già rinnovato Morkov fino al 2023. Sagan, ovviamente, ha posto le sue condizioni. Una su tutte il portarsi dietro corridori come il fratelloe il suo ultimo uomo per le volate. Considerando le risorse non proprio illimitate della Deceuninck Quick Step, che ha già rinnovato i contratti di Alaphilippe e Evenepoel , sarà possibile acquistare questo pacchetto? Qualche dubbio viene, considerando che in giornata il team belga ha messo nero su bianco anche il rinnovo difino al 2023.

Può non voler dire niente, ma anche tutto. Michael Morkov è alla Quick Step da quattro stagioni e continuerà per altri due anni, fino a quando avrà 38 anni. Il danese è da due stagioni l'ultimo uomo di Sam Bennett e viene considerato da tutti gli addetti ai lavori il miglior lead-out al mondo (quello che tira le volate). È vero che Morkov ha lavorato, ogni tanto, anche quando c'era Elia Viviani in Quick Step, ma siamo sicuri - con questo rinnovo di Morkov - che Sam Bennett vada via? Non è ancora ufficiale la partenza dell'irlandese, anche se il rinnovo a cui ambiva veniva considerato troppo alto per le casse di Lefevere. Ma questa mossa nel bloccare Morkov, apre a tanti e diversi scenari.

