Peter Sagan! Il tre volte campione del mondo, 7 volte vincitore della maglia verde al Tour, cercava ormai da parecchio tempo Tortoreto e tanti, troppi, piazzamenti agli sprint alle spalle di Démare. Una Caleb Ewan è quello di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione (Giro e Tour nello stesso anno. È successo solo una volta nella storia. Sagan ce la può fare? Prima di rispondere a questa domanda, andiamo a vedere qualche numero della sua carriera... Finalmente! Il tre volte campione del mondo, 7 volte vincitore della maglia verde al Tour, cercava ormai da parecchio tempo questa vittoria al Giro . Vittoria in volata, visto che l'anno scorso trovò solo la fuga vincente die tanti, troppi, piazzamenti agli sprint alle spalle di. Una vittoria che dà sicuramente fiducia per il futuro. Se l'obiettivo diè quello di vincere almeno una tappa in tutti i Grandi Giri nella stessa stagione ( cosa capitata solo tre volte nella storia ), anche Sagan insegue un suo personalissimo record. Vincere la classifica a punti di. È successo solo una volta nella storia. Sagan ce la può fare? Prima di rispondere a questa domanda, andiamo a vedere qualche numero della sua carriera...

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Sagan perfetto, 18 vittorie nei Grandi Giri: rivivi la volata

18 vittorie nei Grandi Giri: successo in volata anche il Giro

Peter Sagan. È vero, c'era il successo al Giro Sanremo, però, aveva ridato morale e Sagan è riuscito a vincere una tappa alla Volta a Catalunya (Tour of the Alps (ruote veloci, ma a volte basta sbloccarsi. Al Giro c'era ovviamente più concorrenza, ma con una strategia perfetta è riuscita a conquistare la sua prima volata alla Corsa Rosa. E, questa volta, ha battuto un grande avversario come Fernando Gaviria che di volate ne ha vinte ovunque. Per Sagan fanno 2 in carriera al Giro, 18 in carriera nei Grandi Giri per uno che ha vinto anche al Tour (12 volte) e alla Vuelta (altre 4). Sommando i successi di tappa, infatti, Sagan è il plurivincitore tra i 184 partiti da Torino. Anzi, sono pochissimi quelli che possono dire di aver vinto più di lui in assoluto ancora in attività. Il 2020 era stato un anno un po' opaco per. È vero, c'era il successo al Giro con la tappa di Tortoreto , ma lo slovacco dovette andare in fuga per centrare quella gioia. I risultati erano chiari: 0 vittorie in volata al Tour de France, 0 vittorie in volata al Giro d'Italia. Quest'anno, se vogliamo, era andata anche peggio col covid a rovinare la preparazione e tutti i piani della stagione. Il 4° posto dellaperò, aveva ridato morale e Sagan è riuscito a vincere una tappa alla a Mataró su Impey ) e una al a Martigny su Colbrelli ). In volata entrambe. Non c'erano i migliori delle, ma a volte basta sbloccarsi. Al Giro c'era ovviamente più concorrenza, ma con una strategia perfetta è riuscita a conquistare la sua prima volata alla Corsa Rosa. E, questa volta, ha battuto un grande avversario comeche di volate ne ha vinte ovunque. Per Sagan fanno 2 in carriera al Giro,per uno che ha vinto anche al Tour (12 volte) e alla Vuelta (altre 4). Sommando i successi di tappa, infatti, Sagan è il plurivincitore tra i 184 partiti da Torino. Anzi, sono pochissimi quelli che possono dire di aver vinto più di lui in assoluto ancora in attività.

I corridori più vincenti nei Grandi Giri*

Corridore Vittorie nei GC 1. Peter Sagan 18 (2 Giro, 12 Tour, 4 Vuelta) 2. Vincenzo Nibali 14 (5 Giro, 6 Tour, 1 Vuelta) 3. Caleb Ewan 11 (5 Giro, 5 Tour, 1 Vuelta) 4. Elia Viviani 9 (5 Giro, 1 Tour, 3 Vuelta) 5. Diego Ulissi 8 (8 Giro) 6. Simon Yates 7 (3 Giro, 2 Tour, 2 Vuelta) 7. Fernando Gaviria 7 (5 Giro, 2 Tour) 8. Filippo Ganna 5 (5 Giro)

*tra i corridori presenti al Giro

Sagan: "Maglia ciclamino? Vedremo, oggi volevo la tappa"

117 vittorie: enterà nel club dei 10 più vincenti di sempre?

117 vittorie in carriera. Tante, ma riuscirà anche lui ad entrare nel club dei 10 più vincenti di sempre? Il tre volte Campione del mondo ha ormai vinto di tutto, ma chissà che voglia espandere il suo palmarès. Ha 31 anni e ancora qualche anno buono per fare incetta di successi. Dovrà sudare comunque per entrare in top 10, visto che al 10° posto c'è Freddy Maertens con 147 vittorie in carriera (30 di più). Proprio nelle ultime settimane si sono visti i ritorni di Mark Cavendish (150) e André Greipel che sono riusciti a ritrovare la gioia della vittoria dopo molto tempo. Greipel, per la 157a volta, proprio domenica Con quella di oggi, per Peter Sagan fanno. Tante, ma riuscirà anche lui ad entrare nel club dei 10 più vincenti di sempre? Il tre volte Campione del mondo ha ormai vinto di tutto, ma chissà che voglia espandere il suo palmarès. Ha 31 anni e ancora qualche anno buono per fare incetta di successi. Dovrà sudare comunque per entrare in top 10, visto che al 10° posto c'ècon 147 vittorie in carriera (30 di più). Proprio nelle ultime settimane si sono visti i ritorni di(150) eche sono riusciti a ritrovare la gioia della vittoria dopo molto tempo. Greipel, per la 157a volta, proprio domenica nel Trofeo Alcudia . Sagan arriverà vicino a questi numeri?

La top 10 di tutti i tempi

Corridori Successi 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 157 6. Sean Kelly 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Francesco Moser 151 9. Mark Cavendish 150 10. Freddy Maertens 147

Oss: "L'avevamo studiata. Tutti sapevamo cosa fare ad ogni km per Sagan"

Vincere la classifica a punti di Giro e Tour nello stesso anno: è possibile?

Ma veniamo al vero obiettivo di Peter Sagan. Lo slovacco ha vinto in carriera 7 maglie verdi al Tour de France, ovvero il simbolo della leadership della classifica a punti. Dopo aver battuto il record di Erik Zabel, lo slovacco cerca di eguagliare un altro record. Vincere nello stesso anno la classifica a punti di Giro e Tour. Intanto deve vincere quella di quest'anno in Italia, ma l'aver conquistato la maglia ciclamino dopo Foligno infonde fiducia. Sembra, comunque, una missione impossibile riuscire a tenere un livello così alto in due Grandi Giri consecutivi. L'ultimo, e unico, a riuscirci fu tale Djamolidine Abdoujaparov. L'uzbeko della Team Polti che vinse l'una e l'altra nel 1994. Era uno degli sprinter più spericolati degli anni '90: oggi, regolamento alla mano, gli toglierebbero qualche vittoria. L'uzbeko resta però l'unico nella storia a riuscirci. Sagan ce la farà? Al netto della ciclamino al Giro, al Tour troverà comunque corridori come Sam Bennett e Arnaud Démare. L'asticella si alzerà.

Giro 360, tappa 10: il ruggito di Sagan, l’uomo della dieci

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07