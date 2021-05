Ancora Caleb Ewan. Era il favorito e ha dimostrato il perché, andando a doppia velocità anche oggi nonostante lo strappo finale al 12%. E dire che Fernando Gaviria aveva giocato d'anticipo, ma forse è partito troppo presto per impensierire uno come Ewan che aggiorna i suoi numeri: 49 vittorie in carriera, 5 al Giro, 11 nei Grandi Giri (ci sono anche 5 al Tour e 1 alla Vuelta). Niente da fare per Sagan che si scontra con Pasqualon e rischia di finire per terra, niente da fare per Nizzolo e Viviani che pagano la strada in salita negli ultimi 1800. Nella top 5 di giornata Moschetti, Pasqualon e Davide Cimolai che batte per il 2° posto Merlier. Non succede nulla in classifica generale, con la sorpresa Attila Valter che mantiene la maglia rosa.

Contatto Sagan-Pasqualon, poi vince Ewan: rivivi la volata

Classifiche e risultati

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

3 in fuga: ci sono ancora Marengo e Pellaud

Parte la solita fuga con l'azione di Simon Pellaud (Androni Giocattoli Sidermec), Umberto Marengo (Bardiani-CSF-Faizané) e Mark Christian (Eolo Kometa). I tre prendono anche 5 minuti di vantaggio sul gruppo che però ricuce il margine già al primo traguardo volante di Crecchio. Pellaud si prende il GPM di Chieti, Marengo lo sprint intermedio battendo proprio lo svizzero, mentre Sagan vince la volata per il 4° posto su Fiorelli. Poco dopo, Marengo si prende anche lo sprint di Fossacesia Marina.

Un bagnino particolare al Giro. Pamela Anderson? Non proprio...

Gaviria cerca l'anticipo, ma vince Caleb Ewan

I tre battistrada vengono ripresi a 17 km dal traguardo e in quel momento cominciano le operazioni per impostare la volata. Tutti vogliono prendere gli ultimi 1800 metri in testa: prima lo strappo di 200 metri al 12%, poi la strada è comunque in leggera ascesa. Daniel Oss blocca un tentativo di Albanese, ma non quello di Gaviria che prova a partire in anticipo a 600 metri dal traguardo sfruttando la leggera pendenza. Non può nulla però contro un Caleb Ewan che viaggia ancora una volta a doppia velocità. Seguono la sua ruota Cimolai e Merlier che si piazzano, niente da fare invece per Sagan che si scontra con Pasqualon.

Missaglia: "È vero ho scoperto Valter, che soddisfazione vederlo in rosa"

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07